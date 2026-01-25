我是廣告 請繼續往下閱讀

新北國王今(25日)客場面對新竹攻城獅，面對近期6連勝的攻城獅，禁衛軍展現強大團隊火力。儘管主力陣容仍受傷兵困擾，但在外線多點開花的猛烈攻勢下，全場狂飆15記三分球，最終以 94：87強勢力退地主。此役國王開箱新洋將飛米，為禁區注入新能量。上半場禁衛軍火力集中在傑登，高效得分能力狂轟20分，奧帝貢獻10分適時支援，助隊以53：46取得領先進入下半場。易籃後，攻城獅反撲，一度打出13：3的攻勢逆轉戰局。關鍵時刻，國王替補球員挺身而出，林彥廷與熊祥泰接連在三分線外開火，搭配奧帝的長程砲火，瞬間澆熄對手反撲氣焰，帶著 7 分領先進入決勝節。儘管末節攻城獅曾一度將比分縮小至5分差，但國王始終維持穩定的防守與節奏，未讓對手反超成功。賽後總教練洪志善說：「贏球關鍵在於板凳球員在下半場跳出來，因為在第三節一開賽的時候，先發狀態不是很好，所以板凳球員的表現改變了下半場的走勢。」下半場外線手感火燙的熊祥泰說：「我只是在困境中展現信心，專注於每一次出手，我知道自己能投進，這一切都源於教練團給我的信心支持。」迎來加盟首秀的洋將飛米說：「第一場比賽總是最艱難的，特別是在沃許本缺陣下，我必須調整打法去鞏固禁區。儘管如此，我們展現了團隊韌性與凝聚力，成功抵擋住對方的反撲，能贏下這場球才是最重要的。」