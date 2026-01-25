NBA美國職籃（National Basketball Association）官方今（25）日正式宣布，底特律活塞隊總教練J.B.比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）已正式鎖定下個月於洛杉磯舉辦的明星賽總教練席位之一。隨著波士頓塞爾提克今日在芝加哥吞敗，底特律活塞確定將以東區第一的戰績跨越2月1日的評選門檻。
活塞大翻身 比克斯塔夫寫下隊史新章
目前活塞隊以32勝11負的戰績傲視群雄，領先東區第二的塞爾提克達5場勝差。這不僅是比克斯塔夫執教生涯首度擔綱明星賽教頭，更讓他成為繼20年前的傳奇名帥桑德斯（Flip Saunders）後，首位獲得此殊榮的活塞隊總教練。
比克斯塔夫自2024年接掌這支連續兩年東區墊底的球隊以來，展現了驚人的重建功力。他在上個賽季帶領球隊打出44勝38負，比前一季足足進步了30勝。本季活塞更上一層樓，目前戰績位居全聯盟第二，成為爭冠熱門球隊。
明星賽教練與賽制相關簡述
J.B.比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）成功將底特律從東區魚腩轉化為全聯盟防守與組織最嚴密的球隊之一，其目前合約價值估計超過千萬美元，是年度最佳教練的熱門人選。
馬克·戴格諾特（Mark Daigneault）是奧克拉荷馬雷霆隊總教練。雖然雷霆目前位居西區龍頭，但因聯盟規定教練不得連任明星賽主帥，故戴格諾特無法蟬聯。其執教戰術以靈活多變著稱，為雷霆奠定長期強權基石。
明星賽新賽制：美國隊 vs. 世界隊
2026年2月15日於洛杉磯舉行的明星賽將採取全新賽制，將由兩支「美國本土球員」組成的球隊與一支由「國際球員」組成的球隊進行對抗，這也讓總教練的調度更具話題性與競爭力。
