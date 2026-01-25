我是廣告 請繼續往下閱讀

浪汪待收容所太久！志工出手讓牠「體驗一日家犬生活」

▲艾瑪經常帶著小爪外出生活，當天艾瑪不只帶小爪去麥當勞放風，甚至還帶著牠到公寓玩耍，一起窩在沙發補眠。（圖／TikTok@emmaaaa00006）

浪汪體驗當家犬超快樂！返收容所表情變化惹哭萬人

▲小爪準備回到收容所時，艾瑪也十分不可，輕柔地撫摸著牠。（圖／TikTok@emmaaaa00006）

美國最近有段流浪犬短片在網路上爆紅，影片中有隻名叫「小爪」（Holly Paws）的浪汪待在收容所已久，近日志工帶著牠出門體驗一日家犬生活，但美好時光終究會結束，小爪還是得回到收容所生活，影片中小爪也意識到美夢結束，似乎抬起頭想忍住悲傷情緒，這段畫面隨在網路上爆紅，吸引700萬人觀看，也讓許多人鼻酸流淚。據《Newsweek》報導，美國佛羅里達州有位長期在「波爾克郡霸犬計畫」（Polk County Bully Project，簡稱PCBP）收容所服務的志工艾瑪（Emma），日前在TikTok上傳一段令人淚崩的影片。影片中出現一隻流浪狗，牠名叫「小爪」（Holly Paws），待在收容所許久，艾瑪有時會著牠外出小旅遊一天，當天艾瑪不只帶小爪去麥當勞放風，甚至還帶著牠到公寓玩耍，一起窩在沙發補眠，給予小爪滿滿的愛。但快樂的時光總是過得特別快，小爪終究要回到收容所，影片中載著小爪的車子緩慢開到收容所門口，小爪似乎意識到美夢結束，轉頭直盯著艾瑪，眼睛似乎蒙上一層悲傷。小爪的反應讓艾瑪難受，坦言每次送狗狗回去都掙扎許久，「牠可能不懂什麼是『領養』，但我確定牠有感情，那種不情願回去的情緒是騙不了人的」。小爪身世十分坎坷，最初原本待在公立收容中心，但機構因出現犬隻過多問題，小爪面臨即將被安樂死的命運，好在PCBP出手救下了牠，但目前仍還沒找到屬於小爪的家，希望藉由該支影片找到願意接納小爪的好心人士。影片曝光後，至今已累積超過700萬點閱，吸引超過150萬人按讚、4千多人留言，不少網友看了小爪的悲傷神情，不禁難過留言「拜託快把牠帶回家吧」、「牠抬著頭，努力讓自己堅強起來」、「我真的看到哭了」。