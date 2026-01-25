美國傳奇極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）於今（25）日成功挑戰徒手攀爬台北101外牆，僅花91分鐘就寫下歷史，事蹟更紅到國外媒體爭相報導。但工傷協會稍早發布聲明譴責，逆風認為攀爬台北101一事是對職業安全的公然踐踏，砲轟把人命當成宣傳工具，瞬間引發外界討論。
霍諾德徒手攀101創紀錄！工傷協會逆風開轟：踐踏職安
霍諾德完成徒手攀爬台北101挑戰，但工傷協會在臉書發布聲明指責台北101，表示台灣多年來「職業墜落死亡」長期高居各類職災死因之首，強調並非偶發，是制度性失靈的結果。工傷協會回顧過往事件，指出台北101在2002年3月31日地震中，出現五名工人死亡意外，並於信義路旁設立工殤碑，提醒社會工安的重要性。
工傷協會話鋒一轉，砲轟今天的101業主竟容許一名人員，在毫無完善防護措施的情況下攀登台北101大樓，「這是在追求什麼？名聲？話題？還是『藝高人膽大』的錯誤英雄敘事？這不是勇氣，這是對職業安全的公然踐踏。這不是表演，這是把人命當成宣傳素材。」
工傷協會開砲101、台北市勞動局！民眾傻眼灌爆留言
工傷協會指出，台灣位處地震帶，任何突發震動、強風或設備失效，都可能瞬間奪命，質疑「難道過去的工殤還不夠多？工殤碑只是裝飾品嗎？」認為當企業選擇無視工安，就是在向社會傳遞一個極其危險的訊息「只要有話題，人命可以被犧牲」。
工傷協會無法接受，也認為絕不應該再容忍，向台北市政府勞動局喊話，「這樣毫無防備，你們怎麼會同意讓101舉辦，公然違反工安呢！如掉下來怎麼辦？」直指101是公然挑戰台北市勞動局公權力。
不過聲明曝光後，卻引發不少反彈聲浪，底下不少網友留言反對「人家的資歷、事前準備、調度、溝通都做足了才讓他上場，你以為隨便一個做工的人要上都可以喔？」、「人家是經過幾十年的訓練，也開會討論過了才同意今天活動順利」。
霍諾德曾喊不是玩命！台北市政府強調：全程依法申請
事實上，霍諾德本次攀爬台北101挑戰，就有少數人質疑是玩命，但台北101董事長賈永婕曾透露，自己上任一個月左右，霍諾德就親自寫信來，有誠意表示「一直以來他都很想要攀爬挑戰台北101，這是他的心願」，更強調對方絕對不是玩命，是很謹慎評估，透過不斷勘查跟練習完成挑戰。
另外，根據台北市政府過去說法，本案是在去年由台北101與市府接洽，並依相關法規與標準作業程序辦理，由台北市政府文化局下轄的電影委員會花了半年進行籌備，這中間協調了超過26個單位、200多人支援，過程皆是合法申請。
資料來源：工傷協會
