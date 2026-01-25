我是廣告 請繼續往下閱讀

霍諾德徒手攀101創紀錄！工傷協會逆風開轟：踐踏職安

▲霍諾德今日完成徒手攀爬台北101挑戰，沒想到卻引來工傷協會砲轟，認為該活動是踐踏職安。（圖／Netflix提供）

工傷協會開砲101、台北市勞動局！民眾傻眼灌爆留言

▲工傷協會聲明全文。（圖／工傷協會臉書）

霍諾德曾喊不是玩命！台北市政府強調：全程依法申請

有誠意表示「一直以來他都很想要攀爬挑戰台北101，這是他的心願」，更強調對方絕對不是玩命，是很謹慎評估，透過不斷勘查跟練習完成挑戰。