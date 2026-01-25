我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國總統川普在自家社群轉發一張ICE探員手指被咬斷的照片，畫面相當驚悚。（圖／翻攝自Truth Social）

美國聯邦移民執法官員在當地時間24日，於明尼蘇達州明尼亞波利斯開槍擊斃一名男子普雷蒂（Alex Pretti），這是該市近期第二起平民遭開槍身亡事件，引發民眾另一波抗議行動。甚至有示威者當場咬斷移民暨海關執法局（ICE）旗下國土安全調查局人員的手指，畫面被國土安全部發言人麥克勞克林（Tricia McLaughlin）及美國總統川普轉發。美國國土安全部助理部長暨發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）週六在社群媒體上分享了一張照片，內容顯示一名聯邦執法人員的手指遭切斷。麥勞夫林在貼文中提，「在明尼亞波利斯，這些暴徒攻擊了我們的執法人員，其中一人咬斷了我們國土安全調查局（Homeland Security Investigations，HSI）探員的手指」；她同時分享了兩名疑似被拘留人員的照片，但目前尚不清楚哪一位是涉嫌咬人的嫌犯。美國總統川普（Donald Trump）在自家的社群平台「真實社群」（Truth Social）轉貼了一根斷指在盒子裡面的畫面，畫面相當駭人。根據福斯新聞報導，關於這起攻擊事件的進一步細節尚未公布，但在這座民主黨執政城市（blue city）的移民執法行動中，已有兩名美國公民死亡，導致持續進行的抗議活動愈演愈烈。就在麥勞夫林發文的前幾個小時，一段影片記錄下了一名邊境巡邏隊（Border Patrol）探員在眾多煽動者中，開槍擊斃一名武裝男子的過程。根據國土安全部官員的說法，該名 37 歲男子是住在明尼亞波利斯的美國公民，報到直指他當時接近探員並「激烈抵抗」，且身上攜帶一把 9mm半自動手槍及兩個彈匣。邊境巡邏隊長官波維諾（Greg Bovino）在週六記者會上表示，這看起來像是一個想要造成最大傷害並屠殺執法人員的情況，波維諾說，「大約有 200 名暴徒抵達現場，開始阻礙並攻擊執法人員。我們絕不容許針對執法人員的暴力行為，我們需要州政府和地方政府的協助。」波維諾反批明尼亞波利斯市長佛雷（Jacob Frey）和警察局長奧哈拉（Brian O'Hara）在幾分鐘前的發言避重就輕，忽略了嫌犯持有槍支和裝滿彈藥的彈匣這一事實。他重申，任何阻礙執法的人員均屬違法，並將被逮捕。