台中市山區驚傳白骨案！事發在21日，一名筍農在太平區山田路附近農地整地時，意外挖出疑似人體頭顱的白骨，嚇得立刻報警。警方隨即封鎖現場勘查，並陸續在土層中發現其他人體遺骸，原本以為是一宗無名白骨案，卻因一名資深警員的關鍵回憶，意外牽扯出一樁塵封10年的失蹤懸案。警方於下午4時多接獲通報後，由頭汴派出所所長林忠生率員，會同鑑識人員到場採證。現場除挖掘出部分骨骸外，也發現一件嚴重風化的深色UNIQLO外套等物證。不過，由於線索有限，一度難以確認死者身分，調查陷入膠著。就在案情停滯之際，派出所一名張姓資深員警看到現場照片與衣物特徵後，想起自己2015年曾處理過的一起失蹤案件。當年，一名患有產後憂鬱症的邱姓婦女，獨自騎機車進入頭汴坑山區後失聯，警方與救難人員多日搜尋未果，案件最終成為懸案。警方隨後依線索擴大搜索，在白骨發現地點附近的山壁尋獲一輛普通重機車，其特徵與當年失蹤案件高度吻合，立即通知家屬到場指認，並報請台中地檢署檢察官相驗，同時採集家屬DNA進行比對確認。太平分局表示，能在短時間內讓懸案重見曙光，關鍵在於同仁對轄區舊案的熟稔與責任心。雖然結果令人不捨，但至少讓亡者得以安息，也讓家屬結束長達10年的等待與煎熬。