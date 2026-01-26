我是廣告 請繼續往下閱讀

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠以及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，24日傳出因「嚴重違紀違法」，遭到立案調查，中央軍委原7人班子目前只剩下主席習近平及副主席張升民兩名成員，張幼俠落馬對台灣有何影響？資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，中長期來看，風險反而可能上升矢板明夫透過臉書發文表示，張又俠的落馬，不僅衝擊中國內部權力結構，也將對周邊國際局勢產生影響。有人認為，習近平主導的軍中清洗會削弱解放軍戰鬥力，對台海和平有利。這種看法，在短期內確實有其合理性。原因至少有三。第一、未來一到兩年，中國軍隊將忙於內部整肅，無暇外顧。張又俠倒下後，清理「餘孽、流毒」勢在必行。在這種氛圍下，高階軍官人人自危，首要任務是保命與保位，對台發動大規模軍事行動，短期內並不現實。第二、一批具實戰與組織經驗的將領被清洗，軍中出現真空。張又俠、何衛東、林向陽等人，無論立場如何，至少都是在軍中歷練多年、且熟悉台海局勢的人。這一波肅清，意味著相當一段時間內，解放軍將面臨「無人可用、無人敢用」的局面，戰力難免受損。第三、反腐十多年卻越反越腐，更諷刺的是，被查辦的多數將領，都是習近平親手提拔的人，重創最高權力的威信。黨中央說話和做事沒有公信力，那麼以後再搞政治動員，例如再以「統一台灣」作為號召，是否仍有人真心相信，恐怕要打上問號。然而，矢板明夫認為，這些多半只是短期效應。從中長期來看，風險反而可能上升。首先，他指出，習近平將更趨孤立。張又俠是黨內少數比習近平年長、且有長期交情的人。隨著劉源、王岐山、劉鶴等人相繼淡出，如今連張又俠也被打倒，習近平身邊幾乎不再有能直言相諫、共同商量大事的對象。權力越集中、制衡越稀薄，極端決策出現的風險就會提高。矢板明夫提到，軍隊將進一步「yes-man 化」。未來被重用的軍幹部，最重要的能力不再是專業判斷，而是揣摩上意。領導想聽什麼，就回報什麼。這種資訊過濾，極可能讓習近平更進一步與現實脫節。最後，矢板明夫強調，最值得警惕的一點是，戰爭型態已經改變。現代戰爭的核心，早已從飛機、大炮、坦克，轉向無人機、電子戰、網路戰與系統整合。老將軍往往熱衷於討論「上一場戰爭」，而這次清洗，等於以激進方式淘汰整個世代，換上一批更年輕、對新科技接受度更高的指揮層。這種人事更新的速度，是其他國家軍隊難以做到的。這可能成為中國軍隊的新優勢，也正是台灣最不能掉以輕心之處。矢板明夫認為，張又俠落馬，短期內確實可能降低中國軍事冒進的風險。但長期看，權力高度集中等，反而可能孕育出更不可預測的危險，台灣要隨時做好準備。