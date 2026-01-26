我是廣告 請繼續往下閱讀

1977年1月26日出生於佛羅里達州的「加拿大飛人」卡特（Vince Carter）今天迎來了他的49歲生日。作為NBA歷史上首位橫跨四個不同年代（1990、2000、2010、2020年代）職業生涯的球員，卡特以震撼世界的灌籃、橫跨22年的職業生涯，以及無可取代的影響力，在籃球史上留下難以磨滅的一頁。卡特的籃球故事從多倫多啟程。1998年加盟暴龍隊後，他以強大的跳躍力與優雅的球風迅速征服球迷。2000年全明星周末的灌籃大賽，是卡特封神的一戰，那記「大風車灌籃」至今仍被公認為歷史巔峰。當時的隊友兼表弟麥格雷迪（Tracy McGrady）曾給出極高評價：「NBA有兩種扣籃，一種叫卡特，另一種叫其他人。」同年，卡特在雪梨奧運會上越過218公分法國中鋒的「死亡之扣」，更是奠定了他在國際籃壇「第一扣將」的地位。他在多倫多的六年時光，不僅創造了「Vinsanity」熱潮，更一手將籃球運動深耕於冰天雪地的加拿大。職業生涯中，卡特經歷過無數高潮與低谷。2001年季後賽對陣76人血戰7場卻遺憾落敗，最後失手的一投曾是他心頭的陰影。不過當時許多人都認為，多倫多暴龍在卡特的帶領下，將會成為未來東區冠軍的大熱門。誰能想到，在13年後的2014年，穿上獨行俠戰袍的他，在季後賽以一記極其相似的底角三分「壓哨絕殺」馬刺，完成了自我救贖。卡特曾先後效力於暴龍、籃網、魔術、太陽、獨行俠、灰熊、國王及老鷹等八支球隊。與許多晚年追求冠軍戒指的球星不同，卡特選擇留在能讓他「上場享受比賽」的隊伍。他從家喻戶曉的飛人，逐漸轉變為年輕球員眼中的「精神導師」，在22年的漫長生涯中，他始終保持著對籃球最純粹的熱愛。2024年是對於卡特來說榮耀的一年。他不僅正式入選奈史密斯籃球名人堂，更先後獲得布魯克林籃網與多倫多暴龍退休其15號球衣的最高榮譽。在名人堂演說中，卡特感性表示：「我認為自己是以一位暴龍球員的身份入選名人堂，這點毫無疑問。」他感謝了職業生涯中遇到的每一位教練與球迷，甚至是那些曾經噓過他的人。卡特認為，無論是喝采還是嘲諷，都是激勵他堅持22年的動力：「能在球場上翱翔、為各位帶來快樂，這真的是我的榮幸。」目前，退役後的卡特轉向媒體領域，擔任ESPN全職分析員與球評，繼續用他的專業知識影響籃球界。他在名人堂演說的最後一席話，成了他生涯的最佳註腳：「我們要好好把這些經驗傳承給下一代，因為唯有如此，我們才不會愧對那些曾經付出的努力。我們必須讓這樣的良善，繼續循環下去。」