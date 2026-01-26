我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣籃壇的「少俠」田壘替明星賽開球。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲U12明星賽綠隊總教練賴信宏來自台北信義國中。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲U12明星賽金隊總教練王浩森來自台北大安國中。（圖／U19籃球聯盟提供）

U19籃球聯盟25日進行一年一度的明星賽，在信義運動中心的場次迎來不少貴賓，今年明星賽分別在信義運動中心與北安國中舉行，各年齡層級從U8至U19的優秀球員都有機會參與，做為聯賽球員們奮鬥半季以來的鼓勵，並接受頂尖高中球隊教練、甚至是國家隊教練的指導。U15明星綠隊李品洋在母隊大安國中就是攻守主力，雖然今天球隊62：65惜敗明星金隊，他在場上可說是最享受比賽的球員之一，「Crossover」花式運球過人、過肩妙傳秀味十足，超齡演出讓場邊滿場觀眾頻頻爆出掌聲。「很高興能入選明星隊，其實就是把平常在學校練習的拿出來，加上一些平常不太敢做、花裡胡哨的動作，因為萬一失誤的話一定會被教練罵的。」攻下全場最高22分、3抄截、4助攻的李品洋笑說，「今天家人都有來，可以說是秀給他們看的。」田壘自2021年退役，2023年接任福爾摩沙夢想家籃球隊董事長，由於球隊以台中為主場，近年都是台中、台北兩地奔波，他笑說：「我兒子平常也愛打籃球，但其實都不是我帶他去的，今天難得有機會，就帶他來看球。」田壘透露，原本就聽過U19籃球聯盟的賽事，今天親身感受氣氛相當好，「家長都很支持，大家球也打得不錯。現在俱樂部的形式讓學生接觸更多元的籃球訓練，相信會有不同的發展方向。」HBL光復高中、松山高中教練陳定杰、葉韋喬分別帶領U15金隊與綠隊，獲勝的陳定杰表示他只要求學生搶好籃板，最後也成功靠著籃板球守下勝果，「能進明星賽都不容易，今天就是好好享受比賽，並且把自己的訓練成果展現給在場的爸媽看。」葉韋喬則透露自己以前就認識李品洋，「我知道他在大安打得不錯，今天讓他盡情展現自己。」壓軸的U19明星金隊由「籃球博士」鄭志龍領軍，對決現任中華男籃教頭圖奇的明星綠隊，最終綠隊以72：62獲勝，賽後這位可能是台灣籃球史上最偉大選手的「龍哥」鼓勵年輕選手，「希望大家都能在今天的交流當中有所啟發，在未來的籃球路上可以更進步。」圖奇今天賽前完全閒不下來，一邊跟助理教練討論，一邊上場指導綠隊熱身，接著又找球員一對一指導擋拆後的腳步、要球位置等，都是籃球場上的細節，賽後他笑說：「熱身時間只有5分鐘，能做的很有限，但我就是盡量把我會的傳授給孩子們。」另外一地的U10組明星綠隊46：41力克明星金隊，富邦勇士領隊許晉哲的公子許鈞崴也在勝隊陣中，今天擔任頒獎嘉賓的「許總」賽後笑說：「以一個當教練的爸爸來說，各方面表現當然是有很大進步空間。不過既然他喜歡，我還是支持他打出樂趣、打出興趣。」緊接著的U12組，明星金隊49：38擊敗明星綠隊，金隊教練是也曾執教過HBL南湖高中的王浩森，首度擔綱此任的他表示球員非常聰明，戰術一點就通，「比我想像中還要好，而且沒有戰績壓力，大家表現都很棒。」王浩森特地點名穿著洛杉磯湖人球星Luka Doncic背號77號的何彥錡，雖然全場只得4分，但有4籃板、3助攻、2抄截，攻守都是球隊的重要角色。落敗的綠隊由信義國中教練賴信宏率領，他表示平常校隊比賽都是高張力，今天的明星賽讓他難得可以輕鬆帶兵，「雖然輸球，但我覺得他們都滿有潛力的，歡迎畢業可以來信義國中，我們一起努力。」他笑說。今天兩地不僅比賽精采，場邊皆座無虛席，