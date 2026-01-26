日本首相高市早苗23日宣布解散眾議院，2月8日將舉行改選，外界將其視為高市的政治豪賭，但近日兩份民調皆顯示高市內閣支持率下滑，甚至高達10%。
據日媒《每日新聞》在本月24、25日進行的民調，高市內閣的支持率為57%，與上月20、21日的67%相比，大幅下跌10個百分點；不支持率也從22%上升到29%，增加7個百分點。該份民調採用智慧型手機調查方式，從全國18歲以上約7700萬人之中隨機抽樣，共取得2048份有效回答。
報導指出，高市內閣的支持率原先維持在65至67%高支持度，這是首次出現明顯下滑。此外，有41%的民眾「不贊成」解散眾議院的決定，僅有27%表示「贊成」，31％表示「不清楚」。
《共同社》24、25日針對眾議院選舉實施民調，結果顯示，高市內閣的支持率為63.1%，較前次（去年12月）下降4.4個百分點，不支持率為25%。對於高市早苗解散眾議院的決定，44%的民眾表示贊成，低於反對的47.3%。
關於比例代表的投票意向，回答自民黨的受訪者最多，達到29.2%。立憲民主黨和公明黨組建的新黨「中道改革聯合」次之，為11.9%。
小選區投票意向，支持執政黨陣營候選人為40%，支持在野黨的為22.8%，尚未決定的34.9%。對於中道改革聯合，有28.2%表示期待，但有高達67%的人並抱持不期待。
民調也顯示，日本民眾最重視的議題，物價上漲對策以59.3%居首，其次為養老金等社會保障26.8%、經濟形勢與就業19.3%、外交與安全保障18.7%。
