大規模強烈冬季風暴本週末橫掃美國，重創電力、交通系統，超過100萬戶家庭停電，逾1.7萬架次航班被取消，華府及17個州進入緊急狀態。
據路透社、CNN報導，冬季風暴在本週末襲捲美國東部、南部各州，造成暴雪、雨夾雪、凍雨等極寒天器襲捲美東三分之二的地區。PowerOutage.us 網站統計，截至美國東部時間週日下午2點，已超過100萬戶斷電，其中田納西州至少有33萬戶，密西西比州、路易斯安那州各有超過 10 萬戶，其他受影響的包括德克薩斯州、肯塔基州、喬治亞州、西維吉尼亞州和阿拉巴馬州。
包括紐約、芝加哥、休士頓等多地，學校都宣布停課，圖書館、動物園等設施也縮短營業時間或閉館。航班追蹤網站FlightAware的數據顯示，到週一至少有17000萬個航班被取消；週六已有超過4000個航班被取消，週日有超過10800個航班被取消，是近五年來航空旅行最糟糕的一天，週一也將有2200個航班被取消，預計影響班次還會繼續上升。
美國國家氣象局（National Weather Service）指出，大範圍降雪、雨夾雪與凍雨天候，威脅超過全美半數人口，受影響地帶自南洛磯山脈一路延伸至新英格蘭地區。氣象預報顯示，風暴在襲捲美國南部後，將向東北部推進，華府、紐約、波士頓等大城市，皆可能出現30至60公分的高匠雪量，恐威脅城市交通及基礎設施。
美國總統川普（Donald Trump）形容這場風暴為「歷史性事件」，並已批准南卡羅來納、維吉尼亞、田納西、喬治亞、北卡羅來納、馬里蘭、阿肯色、肯塔基、路易斯安那、密西西比、印第安納與西維吉尼亞等州進入聯邦緊急狀態。國土安全部也指出，已有哥倫比亞特區及17個州正式宣佈進入緊急狀態，各州政府同步啟動災害應變機制，已因應交通癱瘓、供電中斷等民生風險。
田納西州公共安全及國土安全官員呼籲民眾，除非絕對必要，否則不要上路出行。該州納許維爾官員也警告，現在還沒有度過最糟糕的時期，真正造成影響的是積雪、結冰，不只電線因結冰斷裂，樹幹、樹枝也都承受巨大重量，倒塌就會影響人員、交通通行，甚至壓斷電線、電線桿。
