前總統蔡英文近日在社群平台上活躍，引發關注，大批英粉也津津樂道。對此，國民黨立委王鴻薇昨（25）日指出，蔡英文近期的活躍度已經不是要討論公共政策的程度，疑似有要選舉的味道，加上前朝政務官張景森、施俊吉都紛紛跳出來毫不留情批評政策，總統賴清德應該也有感受到威脅。王鴻薇昨上《週末大爆卦》指出，最近蔡英文的動作真的非常多，也不是說一個卸任的總統不能寫臉書、抒發自己的心得跟公共論述，但是蔡英文在社群平台上的活躍性，已經不只是一個前總統想要討論公共政策。當年光是一個「辣台妹」，年輕人就非常喜歡。王鴻薇認為，蔡英文不是在蕭美琴頁面留言，寫了一個「留友看」？「留友看」是「留給朋友看」，因為根據Threads的演算法，只要寫這3個字，你的朋友通通都會看見，也就可以擴散流量。這樣的操作，真的不單純是一個卸任元首旁邊幕僚（小編）的手筆，反而真的選舉味道很重！王鴻威表示，賴清德應該也有感受到，所以大家最近都在討論，不管是蕭美琴對他的威脅性，或蔡英文對他的威脅性，還有張景森跟施俊吉，這2位都是蔡英文時代的政務官，他們現在對政策的批評，完全是用專業技術官僚的角度，去做完全不留情面的批評。