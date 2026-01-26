菲律賓驚傳一艘載有350多人的渡輪，在昨（25）日午夜後沉沒，至少已傳出７人死亡，當地海岸防衛隊正持續搜救。
美聯社報導，菲律賓海岸防衛隊官員表示，一艘名為「Trisha Kerstin 3號」（M/V Trisha Kerstin 3）的島際貨客渡輪，從民答那峨島三寶顏港駛往蘇祿省南部霍洛島，途中疑似遭遇技術故障，在巴西蘭省（Basilan）附近海域沉沒。船上載有332名乘客及27名船員。
救援人員已經救起至少215人，並打撈到7具遺體。當地海岸防衛隊及漁船船隊正在持續進行搜救行動。
巴西蘭省省長哈塔曼（Mujiv Hataman）證實，目前部分獲救乘客與2具遺體已先行送往省會伊莎貝拉（Isabela）。
由於風暴頻繁、船舶維護不善、過度擁擠以及安全法規執行不力（尤其是在偏遠省份），菲律賓群島海事事故頻繁。
