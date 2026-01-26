我是廣告 請繼續往下閱讀

中共軍委副主席張又俠、中央軍委劉振立24日驚傳「嚴重違法違紀」遭立案調查，兩人落馬後中央軍委7人班子僅剩主席習近平、副主席張升民2人。紐約時報報導，這是習近平最驚人的整肅行動，有專家認為，習近平會需要時間培養可信賴的軍官，短期內攻台機率降低。紐約時報指出，張又俠一向視為習近平親信，兩家世代交好，在軍事指揮體系僅次於習一人，他的落馬可說是習近平根除解放軍貪腐行動最嚴厲的一步。專研中國菁英政治的前美國中情局（CIA）分析師、諮詢公司「中國策略集團」（China Strategies Group）總裁強生（Christopher K. Johnson）表示，這在中國軍事史上前所未見，幾乎等於是最高指揮階層全滅，顯示出習近平對軍中問題高度不信任，需要培養新一代的可靠軍官，「尋找沒被汙染的一批人」。習近平與張又俠兩家世代交好，自幼就是友人，兩人父親也曾搭檔。強生直言，「即使是小時候的友人張又俠都被整肅，顯示習近平反腐熱度無上限」。美國智庫「蘭德公司」政治學者梅姍姍表示，張又俠與劉振立負責實際作戰任務，也是中共少數具備實戰經驗的高層指揮官，這兩人落馬將使作戰經驗出現斷層，短期內軍隊缺乏熟練的指揮官，將對戰備、演習及作戰能力造成影響。英國每日電訊報分析，張又俠落馬象徵習近平整肅軍權高峰，家族淵源也無法保證高層將領安全。專家普遍認為，中共重建指揮鏈可能需要數年時間，短期內對台武力威脅降低。新加坡聯合早報分析，由於新任高層將領需要時間熟悉業務，解放軍短期內不會對台動武，台海局勢相對穩定。