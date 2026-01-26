我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨的新北市汐止區主任黃守仕今（26）日聲明退出黨內議員初選，控訴自己遭到同黨對手、黨主席黃國昌「四大金釵」之一的陳語倢直播影射、抹黑，已疲於奔命，決定退出民眾黨汐止、金山、萬里選區市議員黨內初選。黃守仕今一早發文控訴，數個月前，面對遷戶口至汐止的黨內競爭者陳語倢，她本秉持著黨內「公平正義」之準則、兄弟登山各自努力，未料卻持續遭受對手及其團隊不明攻擊抹黑、惡意影射！然而，黃守仕指控，陳語倢雖直播強調不抹黑、不造謠，但卻影射她四處散播，陳語倢要派人選里長。子虛烏有之耳語，讓她為了釋疑而疲於奔命。黃守仕強調，里長為經營在地，重要根基，她絕不能讓這些不實謠言，影響里長友善民眾黨的心。黃守仕更提到，造假訊息接連不斷，惡意攻擊接踵而來。陳語倢團隊更在社群媒體上不斷批評、抹黑她。另外，LINE還出現「反守仕社群」，至於是誰成立？頗耐人尋味。為黨內團結，她深知相忍為黨，但面對含沙射影、不明抹黑，她已忍無可忍、身心俱疲，故萌生退意，決定退出民眾黨汐止金山萬里選區市議員黨內初選。