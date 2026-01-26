我是廣告 請繼續往下閱讀

市場持續評估貿易緊張局勢和地緣政治風險因素，美國股市上週五（23日）漲跌互見，那斯達克、標普500指數走高，台北股市今（26）日開盤上漲41.05點、來到32002.56點，成功站上32000點關卡。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.62點、來到299.88點，隨後站300點關卡。今日開盤量大強勢個股：飛宏、一詮、嘉聯益、今國光、事欣科；開盤量大弱勢個股：精金、欣興、台達電、景碩、長榮航。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到1780元；鴻海開盤上漲1元、來到222.5元；台達電開盤下跌40元、來到1220元。針對產業消息，英特爾週四盤後公布的第一季財測低於市場預期，引發投資人對其轉型與復甦進度的擔憂。公司指出，伺服器晶片供應未能充分滿足AI資料中心需求，導致單季由盈轉虧，拖累股價週五重挫逾16%。此外，地緣政治緊張等因素，市場開始出現資金轉出美國資產的跡象，美元走勢承壓，貴金屬迎狂歡日，黃金逼近每盎司5000美元，創下2020年以來最佳單週表現，白銀價格首度突破每盎司100美元。美股四大指數漲跌互見，道瓊指數下跌285.3點或0.58%，收49,098.71點，那斯達克指數上漲65.225點或0.28%，收23,501.244點，標普500指數上漲2.26點或0.03%，收6,915.61點，費半指數下跌97.247點或1.21%，收7,957.926點。科技五大巨頭走勢分歧。Meta上漲1.72%，蘋果下跌0.12%，Alphabet下跌0.79%，微軟上漲3.28%，亞馬遜上漲2.06%。半導體股漲跌不一，AMD上漲2.35%，博通下跌1.67%，輝達上漲1.53%，應用材料上漲1.13%，高通下跌1.25%，美光上漲0.52%。台股ADR多數走高，台積電ADR上漲2.29%，日月光ADR上漲1.73%，聯電ADR下跌3.30%，中華電信ADR上漲0.87%。