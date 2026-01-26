中共軍委副主席張又俠、中央軍委劉振立24日驚傳「嚴重違法違紀」遭立案調查。《華爾街日報》披露，張又俠落馬的關鍵，竟是涉嫌收賄賣官、向美國洩漏中共核武器機密數據，被指控對國安重大背叛。
據《華爾街日報》報導，知情人士透露，在中國國防部正式宣布對張又俠展開調查前，軍方高層將領已先行舉行一場通報會，會中指出，張又俠涉嫌將中國核武計劃的核心技術數據洩露給美國中情局（CIA）。
通報指出，上週起對中國核工業集團有限公司原黨組副書記、總經理顧軍的調查，揭露張又俠與核子領域資訊外洩案的關聯，雖然細節尚未完全公開，但外洩核武機密給美國已經是最令高層震驚的指控。
此外，張又俠也被指控大規模收受賄賂、賣官鬻爵，利用職權在軍隊內部搞小圈子，在掌管負責研發、採購軍事硬體的實權部門期間，收受巨額錢財，在預算龐大的採購系統中提拔軍官。其中就包括收賄後將李尚福推上國防部長的位置。李尚福已在2023年失蹤後撤職、去年因貪腐問題被開除黨籍。
報導指出，習近平為清查張又俠的勢力，派出專案小組針對其2007至2012年擔任瀋陽軍區司令員的狀況進行深度調查。小組已經抵達瀋陽，且特地選擇入住當地飯店，避開軍事基地，以防張又俠留下的人脈網路干預辦案。
傳當局已沒收多名與張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立有關聯的軍官行動裝置，受牽連的人數恐達數千人。中共解放軍本周的清洗行動，引起中共軍方最高層的震動，被認為是1976年後最大規模的將軍清洗。
自習近平2023年清洗解放軍貪腐問題以來，已有兩名中央軍委副主席、三名中央軍委委員、一名前國防部長以及至少十幾名負責軍事指揮的高級將領被撤職。
我是廣告 請繼續往下閱讀
通報指出，上週起對中國核工業集團有限公司原黨組副書記、總經理顧軍的調查，揭露張又俠與核子領域資訊外洩案的關聯，雖然細節尚未完全公開，但外洩核武機密給美國已經是最令高層震驚的指控。
此外，張又俠也被指控大規模收受賄賂、賣官鬻爵，利用職權在軍隊內部搞小圈子，在掌管負責研發、採購軍事硬體的實權部門期間，收受巨額錢財，在預算龐大的採購系統中提拔軍官。其中就包括收賄後將李尚福推上國防部長的位置。李尚福已在2023年失蹤後撤職、去年因貪腐問題被開除黨籍。
報導指出，習近平為清查張又俠的勢力，派出專案小組針對其2007至2012年擔任瀋陽軍區司令員的狀況進行深度調查。小組已經抵達瀋陽，且特地選擇入住當地飯店，避開軍事基地，以防張又俠留下的人脈網路干預辦案。
傳當局已沒收多名與張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立有關聯的軍官行動裝置，受牽連的人數恐達數千人。中共解放軍本周的清洗行動，引起中共軍方最高層的震動，被認為是1976年後最大規模的將軍清洗。
自習近平2023年清洗解放軍貪腐問題以來，已有兩名中央軍委副主席、三名中央軍委委員、一名前國防部長以及至少十幾名負責軍事指揮的高級將領被撤職。