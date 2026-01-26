我是廣告 請繼續往下閱讀

致死率高達五成以上的立百病毒（Nipah virus）引發國際關注，自從印度西孟加拉邦近期通報多起確診病例後，泰國政府隨即拉高防疫警戒層級，針對入境旅客啟動更嚴格的健康檢測機制，防止病毒跨境擴散。根據《曼谷郵報》報導，泰國疾病控制局於25日宣布，已在曼谷素萬那普機場、廊曼機場以及普吉島國際機場全面加強入境健康監測。措施包括體溫篩檢、症狀觀察與現場健康評估，特別鎖定來自印度西孟加拉邦的旅客。疾管局指出，若旅客出現高燒或疑似立百病毒感染症狀，將立即被轉送至指定隔離設施，進行進一步檢查與醫療處置，以降低社區傳播風險。同時，入境人員也已接獲指示，需提高警覺、即時通報任何可疑狀況。此外，所有來自西孟加拉邦的旅客，入境時都會收到「健康警示卡」，卡片上詳列立百病毒可能出現的症狀，包括發燒、劇烈頭痛、肌肉痠痛、喉嚨痛、咳嗽、呼吸困難、嗜睡、意識混亂，甚至癲癇發作，並提醒一旦不適應立即就醫。泰國疾病控制局也同步發布旅遊警示，呼籲計畫前往印度旅遊或朝聖的泰國民眾，暫時避免前往疫情通報地區，並加強個人防護。當局強調，任何自印度返國者，只要出現疑似症狀，務必主動通報並儘速就醫，切勿自行拖延。根據印度官方資訊，西孟加拉邦近期已確認5起立百病毒病例，患者皆為醫療人員，包括醫師與護理師，另有約100人因密切接觸被列入隔離觀察。面對高致死率病毒再現，泰國選擇超前部署，嚴守國門，也顯示區域公共衛生風險仍不容輕忽。