我是廣告 請繼續往下閱讀

「以後開會超過1.5小時，一律告知大家，Alex都已經爬完101了，請問各位還有什麼話要說的嗎？幹不了大事就解散」。

▲美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨天挑戰徒手攀登台北101大樓，最終僅花費91分鐘成功登頂。（圖／Netflix提供）

霍諾德神奇91分鐘變時間單位！破防金句爆紅台灣人狂用

暗諷許多公司主管開會老是愛講廢話浪費時間，最終還是沒有什麼結論

▲霍諾德僅花91分鐘登頂101，網友發揮創意變成最新「時間單位」，破防金句引爆共鳴。（圖／Netflix提供）

霍諾德爬上101頂端帶全球看見台灣！逗趣稱體驗過程是「家庭友善」

「家庭友善（Family Friendly）」形容這次的攀登體驗

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨天挑戰徒手攀登台北101大樓，最終僅花費91分鐘成功登頂，寫下攀岩歷史的新頁，也讓全世界看見台灣。然而，台灣網友真的很有才，將這神奇的91分鐘轉換成時間單位，使用在各個日常遇到的場景，像是「這場會只能開1個Alex 101的時間，廢話少說」、「Alex都爬上101了，她還沒回你」等，笑翻許多人。有網友在社群平台「Threads」貼文指出貼文曝光後，引來超過4萬人按讚留言表示「開會僅限1個Alex爬101的時間，請把這句話貼在各大辦公室中」、、「太優秀的時間單位，2026年最佳貼文請收藏」。由於霍諾德僅花91分鐘就徒手攀登挑戰101成功，許多人拿這個時間，還呼籲各大辦公室應該張貼「開會僅限1個Alex爬101的時間」，非常的有趣。不少人也列出各種以Alex攀登101的「91分鐘當成最新單位」，讓許多被戳中的人破防。📍亞洲爸媽：Alex都爬完101了，你功課怎麼還沒寫完📍餐廳員工：現在候位需要1個Alex爬101📍公司員工：這場會請在1個Alex爬101內結束，廢話少說📍暈船仔適用：Alex都爬完101了，曖昧對象還是不回你📍賴床王適用：Alex都爬完101了，你還在床上然而這次霍諾德徒手攀登101挑戰，不僅是自我挑戰的成功，也因為Netflix全程直播，讓全世界看見台灣，激起更多外國人對台灣的好奇心，也充分展現台灣有能力舉辦國際級大型活動的協調能力，無疑是一場非常成功的國際行銷。霍諾德攀登101的成功，也再度刷新攀岩歷史新頁，在記者會上他用讓大家意想不到的形容詞，霍諾德說：「通常戶外攀岩挑戰時，往往需要舟車勞頓進入深山或偏遠地區，但台北101就在繁華的市中心，交通極其方便，這種速戰速決的節奏，我其實還蠻Chill的嘛！」