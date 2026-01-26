我是廣告 請繼續往下閱讀

原本只是一次例行的夜間航程，卻在黑暗海面上釀成悲劇。菲律賓南部一艘載有超過350人的渡輪，於深夜航行途中突然沉沒，造成至少7人不幸罹難，多名乘客在海上漂流，驚險場面震撼當地社會。根據《美聯社》報導，這艘渡輪原定自南部港口城市三寶颜（Zamboanga）出發，前往蘇祿省的霍洛島（Jolo）。事發當時，船上共有332名乘客及27名船員，載客量龐大，突發事故讓不少人措手不及。菲律賓海岸警衛隊官員指出，渡輪疑似在25日午夜過後遭遇技術問題，導致船隻失去穩定性並最終沉沒。由於事發時間正值深夜，加上海象不明，進一步增加了逃生與救援的困難度。事故發生後，菲律賓海岸警衛隊與地方單位立即展開大規模搜救行動，動員船隻與人力在海域搜尋生還者。截至目前，已有至少215名乘客成功獲救，並被送往附近港口接受醫療與安置。然而，搜救人員也在海面及船隻殘骸附近發現7具遺體，罹難人數恐怕仍有上升空間。相關單位持續清點乘客名單，並確認是否仍有人失聯，家屬焦急等待最新消息。菲律賓長年仰賴渡輪作為島嶼間的重要交通工具，但船隻老化、超載與安全管理問題屢遭詬病。這起沉船事故再度敲響海上安全警鐘，後續調查將釐清事故責任，也引發外界關注政府是否能真正補上海運安全的漏洞。