中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立24日被官方宣布涉嫌「嚴重違法違紀」立案調查，成為最新一批遭整肅下台的解放軍高層，引發熱議。國防部長顧立雄今（26）日表示，國防部當然持續高度關注中共黨政軍異常變動，也要不斷強化自我防衛能力，以因應各種可能突發狀況。立法院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性」。談及張又俠落馬，顧立雄表示，國防部當然持續高度關注中共黨政軍異常變動，但基於中國從來不放棄武力犯台，國軍重視的是要以各種聯合情監偵手段、與友盟交換情資、掌握各種徵候，來判斷中國可能的企圖，也要不斷強化自我防衛能力，以因應各種可能突發狀況。至於張又俠落馬是否會加速中共武力犯台進程？顧立雄說，不是哪個高層異動就足以來推斷，國軍要的還是全面掌握中共軍事面、非軍事面的所有徵候，反映出的中國可能企圖與行動，來加以綜合判斷。