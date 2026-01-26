我是廣告 請繼續往下閱讀

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日僅用91分鐘完成徒手攀登（free solo）台北101大樓，總統賴清德、前總統蔡英文均第一時間發文祝賀。不過，2人的發文內容被政論粉專《政客爽》拿出來比較，該粉專認為，蔡英文至少有順帶一提謝謝台北市政府，賴清德卻僅說「謝謝幕後英雄」，這就是格局差距。《政客爽》昨發文指出，這一次霍諾德攀爬登頂101大樓直播，引起全球關注，台北市政府鮮少邀功，101董事長賈永婕倒是主動多次提起台北市政府的協助，還有市長蔣萬安的幫忙。蔡英文發文也至少有順帶一提謝謝台北市政府。然而，該粉專接著批評，做為總統的賴清德僅說「謝謝幕後英雄」，儘管最了解這件事上有誰出力，故意不談的作法讓他心胸狹隘的性格顯露無遺。人最重要的是要有自知之明，很顯然賴清德不是這樣的人，團結十講講不下去，也只是愛面子不想再被自己人批評，而不是他真的覺得自己講得很爛。