三大地緣政治推手

貴金屬市場概況

由於地緣政治緊張局勢加劇，投資者紛紛湧向避險資產，黃金延續了歷史性的漲勢，週一（26日）價格飆升至每盎司5000美元以上的歷史新高。根據路透社報導，現貨黃金上漲0.85%，至每盎司5024.95美元；2月交割的黃金期貨上漲1.02％，報每盎司5029.70美元。黃金在2025年累計飆升64%，主要受到持續的避險需求、美國貨幣政策寬鬆、各國央行的強勁買盤，以及交易所買賣基金（ETF）破紀錄的資金流入所帶動。今年以來，黃金價格已上漲超過16%。Metals Focus董事紐曼（Philip Newman）表示：「我們預計金價將進一步上漲。目前的預測顯示，金價今年稍晚可能在約每盎司5500美元附近見頂。」他補充道：「隨著投資者獲利了結，市場可能會出現週期性回調，但我們預計每次修正都是短暫的，並將伴隨強勁的低接買盤。」獨立分析師諾曼（Ross Norman）指出，今年黃金價格預計將達每盎司6400美元的高位，平均價格為每盎司5375美元。格陵蘭爭議：美國與北約（NATO）之間因格陵蘭問題引發的摩擦日益升級，投資者預期金融與地緣政治的不確定性將增加，也為今年金價的漲勢增添新動能。俄烏僵局：由美國斡旋的俄烏談判上週六（24日）在阿布達比結束第二天的議程，但未達成任何協議，預計下週末將再度磋商。與此同時，俄羅斯在零下低溫中夜間空襲導致逾百萬名烏克蘭民眾停電。川普關稅威脅：美國總統川普（Donald Trump）表示，如果加拿大繼續執行與中國的貿易協議，他將對加拿大徵收 100% 的關稅，並警告加拿大總理卡尼（Mark Carney），該協議將危及他的國家。其他貴金屬方面，現貨白銀上漲1.85％，報每盎司104.85美元；現貨鈀金漲0.22％，至每盎司2014.50美元；現貨鉑金則跌0.21％，報每盎司2762.25美元。白銀上週五（23日）首度突破每盎司100美元大關，在去年大漲147%的基礎上持續走高，主要受零售資金流入與動能買盤驅動，加上實體市場長期供應吃緊。