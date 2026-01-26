我是廣告 請繼續往下閱讀

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀爬台北101，不少民眾在直播鏡頭前都為他捏一把冷汗，更好奇他為什麼不會害怕，對此，精神科醫師楊聰財表示，儘管不同人之間的天生差異確實存在，但這並不代表「不會害怕」，而是需要更強烈、更陌生、更失控的刺激，才會啟動恐懼系統，但整體來說，霍諾德的表現無疑是長年訓練的成果。美媒《新聞週刊》（Newsweek）曾報導，霍諾德的腦部掃描結果顯示，他腦中負責偵測潛在威脅、觸發情緒反應與壓力的「杏仁核」（Amygdala），在面對刺激時幾乎沒有明顯反應，推測可能是天生恐懼反應較低，或是「前額葉皮質」的調節能力特別強大，能有效壓制恐懼訊號。楊聰財進一步說明，杏仁核不是掌管恐懼的「總司令」，比較像是威脅偵測器和情緒處理器，目的是快速掃描危險、啟動身體反應，標記恐怖經驗，避免下次再犯，所以它仍隨時被前額葉皮質監控與調節，而霍諾德曾說過「只要對某種刺激接觸得夠多，你就會脫敏。所以不是我的杏仁核不運作，而是那種程度的刺激還不足以觸發它」，代表這是他長期練習的結果，也就是霍諾德的杏仁核被「教育過了」，前額葉對「高度、攀爬、失足風險」有極強的控制與預測能力。