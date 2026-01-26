我是廣告 請繼續往下閱讀

據《自由時報》報導，國民黨原訂月底赴中國「國共論壇」，惟據了解，北京中央認為國民黨阻擋軍購等各項努力不夠到位，採取技術性延遲，並要求國民黨，不應該讓台灣民眾誤以為「統一」後還有「中華民國」政體的存在。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（26）日砲轟，完全是胡說八道，會認真思考採取法律行動。據《自由時報》報導，國民黨原訂月底赴中國重啟中斷9年的「國共論壇」，惟據了解，北京中央認為國民黨阻擋軍購等各項努力不夠到位，正採取「技術性延遲」，並具體要求國民黨，不能再迴避「統一後的制度安排」，不應該讓台灣民眾誤以為「統一」後還有「中華民國」政體的存在。國台辦官員甚至直接告訴國民黨，兩岸交流的目標是中國統一，國民黨不能只想靠兩岸交流拿紅利，卻在關鍵時刻只做「表面功夫」。對此，蕭旭岑今日接受專訪時表示，《自由時報》報導完全是胡說八道、亂編故事，昨天晚上跟國民黨幹部討論，會認真思考採取法律行動。從頭到尾都是編造的，不是事實，國民黨很快就會對外說明，到時候就知道誰在說謊。蕭旭岑說，這是似是而非的謊言與認知作戰，意圖去塑造國民黨為了見中共國家主席習近平、為了訪中，去杯葛軍購預算，民眾黨主席黃國昌已經戳破民進黨政府的謊言，美國需要的是3000億美元的軍購，為何需要編列到1.25兆元的預算，這筆錢是怎麼灌水的？藍白不是為了擋軍購預算，是為了人民的血汗錢，因為軍購預算比例太誇張，在野要求嚴審。蕭旭岑表示，國民黨要訪中、智庫對接，乃至於黨主席鄭麗文是否會見到習近平，這些事情都跟軍購沒有任何關係，不用任何條件、門票，只要認同中華民國憲法是一中憲法，兩岸關係不是兩國關係，就能去訪問大陸，這個是常識。蕭旭岑說，從馬英九、連戰、洪秀柱到朱立倫，這麼多年來都去過了，哪一次跟軍購有關係？硬把軍購跟國民黨訪問大陸綁在一起，是非常惡意的連結，意圖影響今年的選舉，因此國民黨會認真思考採取法律動作。