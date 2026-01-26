我是廣告 請繼續往下閱讀

一場突如其來的土石流，讓印尼西爪哇省陷入悲痛中。當地近日發生嚴重土崩事故，死亡人數已攀升至至少11人，仍有79人下落不明，搜救行動在惡劣環境下持續進行中。綜合外國媒體報導，事故發生在西爪哇省西萬隆地區一處村莊，疑因連日豪雨導致山坡地鬆動，土石瞬間傾瀉而下，直接掩埋大片住宅區，現場宛如災難電影場景。救援人員於25日清晨再度尋獲兩具遺體，使罹難人數進一步上修。由於部分區域仍被厚重土石覆蓋，加上地勢不穩，搜救進度相當緩慢，增加救援難度。根據官方初步統計，事故發生當下約有34棟房屋遭土石完全掩埋，不少居民來不及逃生。失聯名單中，包含多名長者與孩童，讓家屬在安置中心焦急守候消息。為避免二次災害，當局已緊急撤離事發地點周邊約230名居民，並將他們安置至臨時避難所，同時提供糧食、醫療與心理輔導等基本支援。印尼每逢雨季，山崩與洪災風險大增，這起事故也再次凸顯高風險地區防災與預警機制的重要性。隨著搜救行動持續推進，外界關注能否在黃金時間內尋獲更多生還者，也盼悲劇不再擴大。