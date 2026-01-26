我是廣告 請繼續往下閱讀

一、美麗島民調所揭示的結構警訊

二、侯友宜滿意度與政黨支持的結構性落差

三、「侯友宜紅利」能否被承接，是勝負的關鍵條件

四、黨中央的「假大空」問題與選戰風險

五、從 2018 到現在：制度淡出，風險靠近

新北市向來被視為國民黨長期執政的核心區域。連續二十年的地方治理，使外界普遍形成一種直覺判斷——新北對國民黨而言，應屬於相對穩定的選區。然而，若從近期民調與政黨支持結構進行分析，這樣的判斷其實存在高度誤判風險。2026 年新北市長選舉，並非單純的執政延續之戰，而是一場高度結構化、結果可能出現劇烈分歧的選舉。選舉結果，很可能不是小幅勝負，而是「大好」或「大壞」的兩極走向。關鍵並不只在於候選人本身，而在於國民黨是否真正理解新北當前的民意結構。根據 《美麗島電子報》最新公布的新北市民調，在藍、綠、白三腳督的情境下，李四川的支持度為 34.2%，蘇巧慧為 32.7%，黃國昌為 15.4%。李、蘇之間僅有 1.5 個百分點差距，完全落在抽樣誤差範圍內，並不存在實質領先。這樣的數據顯示，三腳督結構下，國民黨並未取得明顯優勢，反而呈現高度僵持狀態，而民眾黨候選人所掌握的支持度，成為影響選局走向的關鍵變數。進一步觀察藍白合的模擬情境，結果同樣顯示結構風險。當藍白合推派李四川對上蘇巧慧時，支持度為 45.8% 比 36.0%；推派黃國昌時，黃支持度為 36.7% 比 蘇41.8%；推派劉和然時，則劉為 31.2% 比 蘇41.3%。雖然李四川與蘇巧慧，表面上形成約 9.8 個百分點的差距。然而，《美麗島電子報》董事長吳子嘉即指出，即便在這種情境下，選情仍屬「非常危險」。原因在於，這樣的領先缺乏結構穩定性。只要外部政治氛圍出現變化，或選戰策略出現偏差，出現「一方上升 5%、另一方下滑 5%」的情況，原有差距即可迅速被抹平，甚至翻轉。若說新北選戰存在一個無法迴避的核心關鍵，便是「侯友宜現象（紅利）」。民調顯示，侯友宜的施政滿意度高達 68.7%，但支持「國民黨繼續執政新北」的比例，僅有 34.0%。相對地，希望「換黨做做看」的比例高達 41.1%，其中 31.0%傾向民進黨，10.1%傾向民眾黨。這組數據揭示了一個關鍵結構現象：新北市民對侯友宜個人施政表現給予高度肯定，卻未將這份肯定自動轉移為對國民黨的政黨認同。若再對照其他全國性民調，這種落差更為明顯。2025 年 12 月《美麗島電子報》國政民調顯示，國民黨好感度為 35.1%；台灣民意基金會同月調查中，國民黨支持度僅為 20.6%。與之相比，侯友宜的市政滿意度，不僅是國民黨好感度的兩倍，也是國民黨支持度的三倍多。這並非短期波動，而是一個清楚且持續存在的結構性差距。從政黨結構來看，國民黨在新北的基本盤約落在三成多，且略低於綠營基本盤。在三腳督情境下，國民黨多半只能穩定取得自身基本盤，難以形成勝選條件。即便進入藍白合，只要整合順利，支持度推升至四成以上並不困難，但要跨越五成門檻，仍高度依賴中間選民與非藍選民的支持。這也正是高施政滿意度「侯友宜紅利」在選戰中扮演關鍵角色的原因。問題在於，這份紅利是否能被有效承接。所謂「侯友宜路線」，並非個人口號或選舉包裝，而是一套已被新北市民長期驗證的治理邏輯，其核心可清楚界定為：人民大於政黨，治理大於政治。人民第一、治理第一、政績第一。這正是侯友宜能在高度政治對立環境中，仍維持 68.7% 市政滿意度的根本原因。因此，侯友宜紅利能否轉移，至少取決於兩個關鍵條件：其一，接替者是否真正在施政路線上延續這套以治理為核心的邏輯，而非回到政黨動員與政治操作；其二，侯友宜是否願意進行具實質說服力的背書，使選民相信候選人是其治理風格的延續，而非僅止於形式站台。若缺乏這樣的實質轉移，侯友宜 68.7% 的高滿意度，將難以轉化為選舉支持。不論是三腳督，或是藍白合，國民黨都將持續處於高風險狀態。相較於民調數字的起伏，新北選情更深層的風險，來自國民黨中央近來的操作方式。問題不在於誰出來選，而在於黨中央習慣以放話取代制度，以散播媒體假消息誤導民意，來取代實質溝通。最近兩個時間點，已清楚呈現這種模式。1、2025 年 12 月 29 日鄭麗文在廣播節目中公開表示，新北市長提名「不至於走到初選」，並直接點名「徵召李四川」。消息一出，引發黨內譁然，國民黨組發會主委隨即出面回應，強調「仍會依照黨內程序處理」，一句話便將先前的放話收回。2、2026 年 1 月 21 日媒體報導指出，國民黨秘書長李乾龍返台後，預計「近一、兩日內」將與新北市長侯友宜會面，討論新北市長選情。然而消息曝光後，侯友宜核心幕僚立即否認「沒有聽過這件事」。一次是徵召說，一次是會面說，結果不是當主席對外喊話，事後收回；就是中央對外放話，地方事後否認。這不是偶發失誤，而是長期存在的操作慣性：沒有清楚制度、沒有實質對話，卻不斷「製造既成事實」，來誘導夾持民意。這種「假大空」的政治操作，只會放大政黨與地方之間的落差，也讓原本就脆弱的選戰結構更加不穩定。回顧 2018 年，侯友宜參選新北市長時，國民黨內並非沒有競爭者。前台北縣長周錫瑋、前新北市議員金介壽皆參與黨內初選，最後由全民調方式決定人選。該次初選結果顯示，侯友宜在黨內互比中以 55.6% 的支持度，明顯領先周錫瑋與金介壽；在黨外對比民調中，侯友宜對上民進黨候選人蘇貞昌，支持度為 50.6%對比27.1%，也呈現大幅領先。4 月 6 日，國民黨正式公布結果，侯友宜獲得提名，隨後也順利完成整合並贏得大選。這段過程傳遞的訊息很清楚：制度先行，結果服人，團結自然形成。反觀 2026 年，同樣是新北市長選舉，黨中央至今未清楚說明提名方式，也未與地方進行實質協調，現任市長的角色更在多次放話中，故意被邊緣化。結果，制度淡出，風險自然靠近。侯友宜不是路人甲，而是擁有 68.7% 市政滿意度、攸關勝敗的關鍵節點；若制度不啟動、對話不展開，只靠媒體訊息試水溫，選戰的正當性，對侯友宜傲人政績的承接力，自然難以建立。這樣的操作，不是在為國民黨在新北找出，最強、最合適的人選，而是在一點一點削弱原本可能存在的勝選條件。備註：民調調查背景與方法民調數據查由美麗島電子報委託，戴立安負責問卷設計與分析，調查範圍為新北市，對象為設籍該市年滿20歲之民眾。調查時間為2026年1月19日至1月21日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式，架構包含住宅電話與行動電話（雙架構抽樣）。成功完訪樣本共1,070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com