重症免評資格放寬新制及9項適用對象

癌症第四期以上者。 由醫療機構開立診斷證明書，載明全癱無法自行下床者。 由醫療機構開立診斷證明書，需 24 小時使用呼吸器或維生設備，且於 6 個月內病情無法改善者。 70 歲以上患有血液淋巴腫瘤病症者（符合8類病症）。 符合特定身心障礙項目中度以上者。 經神經科或精神科專科診斷證明載明或檢附臨床失智評估量表（Clinical Dementia Rating, CDR）2分以上者。 年齡未滿 80 歲，經醫療機構以團隊方式所作專業評估，認定有全日照護需要者。 年齡滿 80 歲以上，經醫療機構以團隊方式所作專業評估，認定有嚴重依賴照護需要者。 長照需要等級第 4 級以上，使用長照照顧服務 6 個月以上者。

長照服務需求 需在「2月5日」前申請

農曆春節即將到來，對於家中有失能長輩或重症病人的家庭而言，年節期間往往是照顧壓力最高的時刻。台北市衛生局表示，為避免長照服務於年節期間出現空窗，長照服務單位於春節期間（除夕至初五）會持續提供服務、不打烊，確保民眾照顧需求不中斷。同時，配合勞動部規定，自114年8月1日起重症家庭申請外籍看護工資格大幅放寬，擴大重症多元免評資格、新法放寬重症免評資格，以及現行重症資格仍同步適用，以減輕重症家庭長期照顧負擔。台北市衛生局指出，重症多元免評資格、新法放寬重症免評資格，以及現行重症資格包含以下9類：北市衛生生局特別提醒，因應年節期間人力調度，若民眾於，以便提早安排人力。以電話申請者，撥打1966長照專線（前5分鐘通話免費，週一至週五 08:30-17:30）；臨櫃或網路申請者，聯繫臺北市長期照顧管理中心，或至臺北市衛生局網站「長照服務資源區」查詢；既有長照需求使用者，可直接聯繫您的個案管理員或服務單位（A單位）。針對符合重症資格欲申請外籍家庭看護工之家庭，請備齊相關文件至臺北市政府1樓北區聯合服務中心衛生局櫃檯提出申請，亦可採郵寄掛號至臺北市信義區市府路1號西南區2樓（臺北市政府衛生局外籍看護申審業務收）辦理。