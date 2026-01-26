我是廣告 請繼續往下閱讀

曾因與館長陳之漢發生糾紛而開賓士車衝撞健身房的「賓士哥」陳男，於去年底驚傳離世，如今根據《鏡週刊》報導指出，背後竟隱藏社會霸凌內幕。據悉，陳男因不滿館長在直播中公開其姓名與涉槍毒前科，導致他失業並面臨每月超過20萬元的經濟損失，還遭網友集體出征；儘管陳男曾低頭尋求館長團隊成員「大師兄」李慶元居中協調，卻遭館長冷酷拒絕，最終在龐大輿論壓力與經濟困境下，陳男最終走向絕路。面對外界「害命」的傳言，館長雖曾公開表示「人死為大」不再追究損失，但現遭李慶元憤指控，館長在事發後裝傻隱瞞真相，痛批他「害死更生人」，也讓這起早已平息的爭議，再度浮上檯面。據了解，2011年「賓士哥」陳男因持槍販毒而鋃鐺入獄，2022年4月間，館長開直播提及自己與三重加盟店發生糾紛，當時作為員工的陳男因在網路上嗆聲會員，不僅先遭館長公佈長相、姓名，甚至向網友曝光陳男涉犯槍炮毒品前科的新聞，害他丟了工作，進而引發陳男不滿，2024年陳男來到館長經營的成吉思汗健身俱樂部林口館，先用球棒砸破玻璃大門，接著又開賓士車衝撞，以此報復。同年12月中旬，陳男妻子、友人透過臉書發文，公開陳男牌位擺放地點，證實陳男已過世。其妻子指出，早上9時到晚間7時許都會待在現場，並留下自己的聯絡資訊；不過陳男妻子很快就撤下了貼文，引發網友討論，而陳男的死更一度被傳是「館長動的手」。當時，館長陳之漢得知消息後也開直播回應，表示陳姓男子已過世，接下來也無法繼續追究，只能自掏腰包，彌補健身房的損失。有不少網友懷疑是不是「館長把人家怎麼了？」館長則強調，「自己根本沒有這樣的能力，希望大家不要自行腦補」也表示「人都走了，我們尊重啦，人死為大，我們不方便講什麼，不要拿這個炒新聞」。如今「賓士哥」離世一年多，卻有新內幕被爆出！根據《鏡週刊》報導，館長當初的毀滅式爆料，導致陳男失業並面臨每月超過20萬元的經濟損失，面對天翻地覆的變局，陳男曾試圖透過館長團隊核心之一的「大師兄」李慶元居中協調，表達願意公開道歉並希望館長幫忙澄清其已洗心革面、非黑道份子的立場，然而在遭到館長無情拒絕後，陳男因自覺萬念俱灰且無力承受排山倒海的壓力，最終走上絕路。《鏡週刊》指出，陳男的好友也表示「就是這段霸凌直播讓他活不下去！」直播結束後，陳男原本平靜的生活隨即出現劇烈轉變，遭館長支持者集體出征，生活與工作皆受到衝擊。大師兄李慶元表示，聽說陳男輕生3次，前2次靠手機定位，在警察及朋友幫忙下及時救回來，但第3次他把手機關機後輕生，死意甚堅。痛批館長害死更生人，事後裝傻、裝無辜，令人不齒！