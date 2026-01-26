我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲昨日在青年論壇坦言，過去拜會民進黨團總召柯建銘時，曾向對方提議若代理孕母通過，自己來處理總預算及軍購，「給你個台階下」。對此政治評論員吳靜怡今（26）日表示，柯文哲把女性子宮當起手式、把國防當籌碼，「示範了什麼叫做交換式政治的底線崩壞！」吳靜怡表示，當柯文哲親口說出，自己曾以《人工生殖法》作為「起手式」，試圖交換總預算與軍購案時，這已經不是政策立場之爭，而是政治倫理的公開破產；象徵著「女性的身體可以被工具化，國家的安全可以被拿來交換。」這句話揭露的是一整套民粹獨裁者的權力邏輯，原來掌握關鍵少數的力量不是讓國家前進，而是威嚇。吳靜怡說，柯文哲很清楚這個國家要能正常運作，讓軍購、總預算進入審查都是非常重要，但掌握關鍵8席的柯文哲依舊選擇當個壞人。捍衛中華民國的國防不應該是籌碼，但北京、國民黨與柯文哲都這樣使用它。吳靜怡提到，近期曝光的內幕顯示，北京對於國共交流採取技術性推遲，關鍵理由是認為國民黨阻擋台灣軍購做得不夠，國民黨被北京要求「拿出實質作為」，甚至被點名要復刻當年69次杯葛軍購的成績單，北京對國民黨的條件早已攤牌，要交流、要論壇、要互信，前提就是擋下軍購，軍購不是國安問題，而是政治投名狀，台灣的安全，不是底線，而是談判籌碼。國民黨要如何交代，中共統一後的制度安排不會有「中華民國」政體的存在？難道國民黨要親手消滅中華民國？最後吳靜怡說，立法院的藍白，展現出權力最醜陋的樣子！當女性子宮被柯文哲當成起手式，當軍購被當成國民黨和中共的談判籌碼，這些不只是醜化政治，而是對女性、對民主、對台灣安全的三重傷害。