前民眾黨主席柯文哲昨（25）日在青年論壇坦言，他近日拜會民進黨團總召柯建銘時，曾向對方提議若《人工生殖法案》通過，他會來處理總預算及軍購，要「給對方一個台階下」，遭執政黨狠批把人民安全當政治籌碼。對此，民眾黨立委、代孕法案的推手陳昭姿今日受訪提到，這是對全國人民的承諾，柯P不是只有為了她，而她背後承載無數夫妻的期待，如果她此時放棄，他們會絕望崩潰，因此她只希望這麼重要的非政治議題的法案，應該有機會好好協商。陳昭姿今受訪還原拜會當天情形，她提到，大家了解柯P是快人快語，而柯P確實曾帶她去談《人工生殖法案》，拜訪的對象是藍綠都有，目的要通過這個利他的法案。那天柯P跟民進黨團碰面時，她並沒有在場，但柯P進去確實只有一個目的，就是談代孕法案。代孕法案不只是為了她，也是對全國人民的承諾。陳昭姿指出，但是每個黨團都有各自期待的想法，那天柯P的意思其實是說，既然執政黨在意總預算和軍購，朝野其實都應該有好好討論的空間，大家都看到後來《人工生殖法案》不被理性討論，她也被集體羞辱，大概讓柯P有感而發。這麼重要的非政治議題的法案，應該有機會好好協商。面對綠營和外界質疑，懷孕風險由代孕女性承擔，是在利用別人子宮，陳昭姿對此回應指出，她不知道執政黨立委有意還是無意的？這個法案推了30年，大概有30幾個進步國家都規範立法來做，也有很多國家雖沒有立法，但讓人民做。英國40年前也就有這個法案。大家看到那天討論的時候，就停在第一條宗旨，完全沒有討論空間，這些指控都可以為反對而反對。陳昭姿認為，執政黨立委丟出來的所有問題和擔心，包括代孕媽媽可能受不公平對待等，她其實都在法條裡完整敘述了，但卻沒有辦法進入實質討論，綠營甚至在程序發言時就羞辱陳菁徽醫師，後來更羞辱她個人，但這不是她個人的法案，她走到哪裡，都有人悄悄跟她講：他們在等這個法案。幾10年來都是如此。陳昭姿更提到，這個法案是依照衛福部曾經推出的代孕版本為主做修正，老實說一旦推出，這會是全世界最嚴格的版本，她甚至還擔心假設通過，會找不到符合這些資格條件的代孕媽媽？可見這法案的嚴謹度。立法是為了解決問題，她都可以坦然回答，只希望理性討論。陳昭姿坦言，她的切身之痛已經過去，現在背後承載的是更多先天性子宮發育不全的女性，而子宮有後天性病變的女性數量又更多了，但只有少數人有機會到國外圓夢，更多人是沒辦法成家的。30多年來她自己撐下這些人的壓力，她知道他們若看到國會頻道，知道法案被羞辱會非常傷心，她是他們30年來唯一的發聲代言人，如果她此時此刻放棄、走出立院，他們會絕望崩潰。