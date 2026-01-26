我是廣告 請繼續往下閱讀

印度日前出現「立百病毒」病例，並引起泰國等周邊國家緊張。對此，疾管署昨（25）日針對相關問題做出回應。疾管署監測資料顯示，立百病毒於1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡亦曾出現疫情。迄今全球累計超過750例確診病例，致死率約58%，近年病例主要發生於孟加拉及印度，其中孟加拉疫情具季節性，通常發生在12月至隔年5月，與狐蝠活動及飲用生椰棗樹汁等暴露因素相關；印度疫情則多集中於南部喀拉拉邦，多為院內感染，近期爆發於西孟加拉邦之疫情，截至1月19日累積報告5例。疾管署表示，目前對於印度所發生的立百病毒感染症疫情，疾管署會持續監測，至於是否調整旅遊疫情警示，會視疫情狀況及感染風險，隨時滾動檢討調整。大家都所提到的「黃色注意」或「第二級」應該是2024年8月外交部將印度喀拉拉州列黃色警示。疾管署表示，臨床症狀表現有很大差異，有的無症狀感染、也有急性呼吸道症狀，也有致命性腦炎。國內目前尚無確定病例。傳播途徑主要分為：1、動物傳人2、食物傳播3、有限的人傳人三類高風險：1、直接接觸病豬2、食用受狐蝠尿液、唾液污染的食物或飲料3、密切接觸病人1、避免前往立百病毒流行地區2、維持良好個人衛生3、避免接觸豬或蝙蝠與4、避免接觸可能被蝙蝠污染的環境與物品5、避免生飲或食用受污染食物、水果。疾管署表示，是椰棗汁（Date Palm Sap)生鮮椰棗樹汁，主要是農民割傷椰棗樹幹採集樹汁的過程被帶立百病毒的果蝠污染。疾管署表示，只要飲用、食用被果蝠污染的食物或飲料就有感染的風險，旅遊在外，還是以熟食、熱食較安心，不只避免感染立百病毒，也可以降低許多食媒傳染病的風險。