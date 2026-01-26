我是廣告 請繼續往下閱讀

距離2月8日泰國大選倒數，選戰火藥味急速升溫。為泰黨近日拋出「每日造就9名百萬富翁」的競選政見，主打天天抽籤、人人有機會一夕致富，消息一出立刻在政壇與社群平台掀起熱議，也讓這場大選話題瞬間升溫。綜合《泰國公共電視台》（Thai PBS）與《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，為泰黨提出的構想是每天抽出9名泰國公民，每人可獲得由國庫支付的100萬泰銖（約新台幣101萬元），但計畫將執行多久，黨內並未明確說明，引發外界質疑財政可行性。根據政見設計，其中5個名額將透過消費發票號碼抽獎產生，另外4人則分別從個人所得稅申報者、60歲以上長者、農民與志工等4個族群中抽出。為泰黨希望藉此鼓勵民眾使用正式收據，提升交易透明度。為泰黨首席總理候選人尤德查南強調，這並非單純「撒錢政策」，而是希望透過誘因，讓長期游離於稅制外的農民與中小企業納入正規稅務體系，進而擴大國家稅基、增加政府財源。他表示，掌握完整消費與交易資料，有助於更精準預測GDP、財政收支，並設計更有效的社會政策。不過，反對聲浪同樣猛烈。民主黨黨魁、總理候選人艾比希直言，這類政策屬於短線民粹，對經濟結構幾乎沒有實質幫助。他批評，相同預算若用於職能培訓或產業升級，受益人數可達數百萬人，遠比「抽獎式致富」更具長期價值。隨著選戰白熱化，「百萬富翁政見」已不只是金錢分配的討論，更成為泰國究竟要走向福利刺激、還是制度改革的象徵辯論。當選民在選票前做出抉擇，這場看似吸睛的抽獎承諾，最終將檢驗的是民意對未來經濟方向的真正期待。