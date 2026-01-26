我是廣告 請繼續往下閱讀

▲​​​​​​​台灣彩券公司總經理謝志宏今日揭曉加碼內容，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，天天都有機會成為億萬富翁，再加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」。春節加碼期間內，大樂透每期將加開9個「春節大紅包」獎號及1個「春節小紅包」獎號。（圖／台彩提供）

台灣彩券公司今（26）日宣布2026年春節加碼內容，加碼總金額創新高、達 12 億元！大樂透2月12日起至3月3日加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，加碼期間民眾購買大樂透可以一次對億元頭獎跟春節大、小紅包共3種獎項；今彩539首次於春節加碼，頭獎獎金加碼至1,000萬元，2月12日至3月3日期期都有機會成為千萬富翁。而每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果2月27日至3月3日「基本玩法」獎金加碼；2月12日起連續20天，大樂透、今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩等6款遊戲天天開獎，要與民眾一起歡喜迎接金馬年，暢享新春加碼到元宵。台灣彩券公司總經理謝志宏今日揭曉加碼內容，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，天天都有機會成為億萬富翁，再加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」。春節加碼期間內，大樂透每期將加開9個「春節大紅包」獎號及1個「春節小紅包」獎號（大、小紅包獎號互不重複），民眾購買的每1注大樂透只要對中9個「春節大紅包」獎號中任6個號碼即中「春節大紅包」獎項，同時對中任5個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」獎號即中「春節小紅包」獎項，「春節大紅包」共有480組，每組獎金100萬元，「春節小紅包」共有800組，每組10萬元。特別提醒的是加碼活動期間內若480組「春節大紅包」提前送完，春節大、小紅包加碼活動將提前結束，當期「春節大紅包」及「春節小紅包」獎項皆改為均分，大、小紅包剩餘總獎金依該獎項中獎的組數均分，若「春節大紅包」尚有組數、但800組「春節小紅包」提前送完，當期小紅包獎金改由當期小紅包中獎各組均分小紅包的剩餘總獎金，後續各期則不再加開「春節小紅包」獎號，「春節大紅包」獎號仍將繼續加開，直到480組「春節大紅包」全部送出或是至3月3日為止。上市至今邁入第20年的今彩539這回也首次舉辦春節加碼，不僅自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，頭獎單注獎金也自800萬元加碼至1,000萬元，單期頭獎總獎金上限也一併提高至3,000萬元，活動期間若單期頭獎中獎注數超過3注，則依中獎注數均分頭獎總獎金3,000萬元。BINGO BINGO 賓果賓果則從2月27日至3月3日共5天，「基本玩法」1~6星共有9個獎項獎金加碼，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO 賓果賓果玩法多元、娛樂性高，獲得不少上班族及崇尚快時尚民眾的喜愛，預計也將為民眾提供新春小過年的購券樂趣。