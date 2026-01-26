我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「一妻多夫可行嗎？」在網路上引起熱烈迴響。（圖／翻攝自臉書）

距離泰國2月8日大選進入最後倒數，各政黨政見戰火四射，卻也逐漸走向獵奇化。來自新替代黨(New Alternative Party)的總理候選人蒙科吉（Mongkolkit Suksintharanon）近日接連拋出「女性可擁有4名丈夫」與「允許與外星人結婚」等離奇主張，不僅在泰國社群掀起洗版討論，也讓外界開始擔憂，選戰是否正淪為譁眾取寵的比拚。綜合外國媒體報導，現年44歲的新替代黨（New Alternative Party）總理候選人蒙科吉（Mongkolkit Suksintharanon）19日透過影片宣布所謂的「星際婚姻」政見，聲稱若勝選，將研議開放人類與外星人通婚。他表示，相關婚姻將結合「地球與外星文明的法律」，登記效期可能設定為2至5年。蒙科吉在影片中語出驚人表示，「你可以有一個地球妻子，一個月球妻子，一個火星妻子」，甚至進一步討論人類是否能與外星人繁衍後代，取決於雙方染色體是否相容。相關言論曝光後，迅速在泰國社群平台瘋傳。根據泰國媒體《Thaiger》報導，這番言論在政壇與網路上引發兩極反應，不少網友嘲諷「科幻電影看太多」，也有人質疑他藉荒謬議題博取關注，嘲弄民主政治；不過，也有支持者認為，這只是政治諷刺或行銷手法，不必過度解讀。事實上，這並非蒙科吉首次引發爭議。13日他提出性別平等政見時表示，若當選將允許女性在現有配偶同意下，最多擁有4名丈夫，並稱此概念「類似伊斯蘭教法」。此說法隨即引發反彈，被質疑錯誤詮釋宗教制度。泰國公共電視台（Thai PBS）指出，公民力量黨候選人隆凱已向選舉委員會檢舉，要求調查相關政見是否違反選舉法。隆凱強調，伊斯蘭教法僅允許男性在嚴格條件下娶多名妻子，從未允許女性擁有多名丈夫，指控蒙科吉說法與事實不符。從星際婚姻到多夫制度，蒙科吉的政見雖成功吸引目光，卻也讓這場大選出現偏離政策本質的雜音。當選民關心的是經濟、民生與未來方向，政治人物究竟該用創意點亮討論，還是用噱頭模糊焦點，恐怕也將成為這次泰國大選的另一道考題。