1月進入最後一周，來杯熱咖啡為自己打氣！7-11表示，周一快樂咖啡日推出大杯特選美式買2送2，可線上寄杯，若自帶杯單杯最低28元，半價優惠只限今（26）日，「LINE禮物」也有7-11咖啡買一送一電子票券；全家周一限定大杯單品咖啡、特濃咖啡第2杯10元，同步開搶雪糕、軟糖買1送1；星巴克買一送一uniopen卡友別錯過，省錢咖啡優惠一次看。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限1月26日
◾大杯特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯精品馥芮白2杯109元，5.5折（原價100元、特價55元）
📍門市｜1月21日至2月3日
◾黑糖粉粿剉冰2杯99元，6.6折，（原價75元、特價50元）
◾椰香芋見西米露2杯99元，5.8折，（原價85元、特價50元）
◾黑金燒仙草2杯99元，6.6折，（原價75元、特價50元）
📍APP｜限1月27日，限icash Pay
◾中杯精品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP｜1月26日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯110元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式2杯65元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP優惠趣｜1月26日10:00開賣
◾草莓花生可可雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾呦皮漢堡QQ糖買1送1，5折（原價39元、特價20元）
🟡星巴克
星巴克買一送一天天喝，周一（1月26日）持uniopen聯名卡消費大杯以上買一送一。周三至周五（1月28日至30日）於外送平台foodomo，活動期間全日買特大杯那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂買1送1。
🟡萊爾富
📍門市｜1月21日至2月10日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾泰式奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜1月21日至2月20日
◾鴛鴦珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾泰式珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾檸檬焙烏龍冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾十利抹茶歐蕾29元，5折（原價60元、特價29元）
🟡美廉社
📍APP｜1月7日至2月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍APP｜限1月26日
◾大杯特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯精品馥芮白2杯109元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾黑糖粉粿剉冰2杯99元，6.6折，（原價75元、特價50元）
◾椰香芋見西米露2杯99元，5.8折，（原價85元、特價50元）
◾黑金燒仙草2杯99元，6.6折，（原價75元、特價50元）
📍APP｜限1月27日，限icash Pay
◾中杯精品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
📍APP｜1月26日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯110元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式2杯65元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾草莓花生可可雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾呦皮漢堡QQ糖買1送1，5折（原價39元、特價20元）
星巴克買一送一天天喝，周一（1月26日）持uniopen聯名卡消費大杯以上買一送一。周三至周五（1月28日至30日）於外送平台foodomo，活動期間全日買特大杯那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂買1送1。
🟡萊爾富
📍門市｜1月21日至2月10日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾泰式奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜1月21日至2月20日
◾鴛鴦珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾泰式珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾檸檬焙烏龍冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾十利抹茶歐蕾29元，5折（原價60元、特價29元）
🟡美廉社
📍APP｜1月7日至2月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克