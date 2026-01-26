我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（26）日再寫新高，開盤上漲41.05點、來到32002.56點，成功站上32000點關卡，盤中最高一度來到32184.38點，其中台積電盤中一度來到1785元新天價。美股四大指數上週五漲跌互見，道瓊指數下跌285.3點或0.58%，收49098.71點，那斯達克指數上漲65.225點或0.28%，收23501.244點，標普500指數上漲2.26點或0.03%，收6915.61點，費半指數下跌97.247點或1.21%，收7957.926點。權值股多數走高，護國神山台積電（2330）開盤先是下跌5元至1765元，不過隨即由黑翻紅，飆至1785元，改寫新天價，隨後在盤面震盪；鴻海（2317）開盤上漲1元至222.5元，隨後翻黑，不過隨後有買單挹注翻紅，最高一度來到224元；聯發科（2454）持續走強，開盤大漲110元至1740元，最高觸及1790元一度漲停，隨後保持半根漲停以上的漲幅。反觀上週表現強勁的台達電（2308）開盤下跌40元至1220元，最低一度來到1205元。