為了替更多電器提供電力，幾乎每個人家中都會配備「延長線」，隨著入冬低溫不斷，電暖器等高功率電器的使用頻率也增加，消防安全粉專「消防神主牌」表示，使用延長線時，務必要定期觸摸、留意溫度，如果發燙、變軟的話，「你正在和死神拔河」，電暖爐、電磁爐也應該「直接插在牆壁插座上」做使用。
冬天「吃電怪獸」出籠 延長線根本扛不住
消防神主牌說明，近期天氣寒冷，家中「吃電怪獸」全部出籠，包括電暖器、吹風機、電磁爐、烘衣機等能「產生熱」的電器，功率輕易飆破 1000W，一般家裡用了好幾年的舊延長線，根本扛不住這種高電流的凌虐，「當電流超過負載，銅線就會像發熱絲一樣開始升溫，電線皮變軟，就是快要燒熔的前兆。」
用延長線要定期「摸一下」 平常不要綑綁
消防神主牌指出，使用延長線時，特別是在有用高功率電器的時候，應該要定期「摸一下」那條正在供電的延長線，如果是「溫熱」甚至「發燙」的，就要馬上把插頭拔掉，因為這條線已經過載「發燒」了，絕緣層正在融化，下一秒可能就是短路起火，直接引燃腳邊的地毯。
消防神主牌強調，電暖器、電磁爐這種高功率電器，應該「直接插在牆壁插座上」，如果非不得已要用延長線，也要選用有「過載自動斷電」功能的產品，且絕對不能再插別的電器。
此外，延長線「嚴禁綑綁」，在高負載時，綑綁的電線會讓熱能散不出去，導致溫度飆升，直接融毀絕緣外皮，把線鬆開才能讓它散熱，「摸一下延長線的動作，很可能救全家一命。」
吹風機、微波爐都上榜！台電警告「9家電」別插延長線
事實上，過去台電也曾在臉書粉專「台電電力粉絲團」提醒民眾，高功率家電為了產生熱能，所需的功率與耗電量都高，建議使用高功率家電時，避免用延長線，最好改用專用迴路的插座，只要此迴路上又插著其它高功率電器，並同時開啟使用，就容易超過負載。
台電解釋，一般常見的高功率家電，就包括「電鍋、電磁爐、電暖器、電熱水瓶、烤箱、熨斗、咖啡機、微波爐、吹風機」等皆是。台電建議，若想使用這些電器又想省電，除了考慮電器的消耗功率（耗電程度），「使用時間長短」也是關鍵之一，因用電度數是兩者相乘後結果，建議可以縮短使用時間，不僅安全又能省電。
資料來源：消防神主牌、台電電力粉絲團
我是廣告 請繼續往下閱讀
消防神主牌說明，近期天氣寒冷，家中「吃電怪獸」全部出籠，包括電暖器、吹風機、電磁爐、烘衣機等能「產生熱」的電器，功率輕易飆破 1000W，一般家裡用了好幾年的舊延長線，根本扛不住這種高電流的凌虐，「當電流超過負載，銅線就會像發熱絲一樣開始升溫，電線皮變軟，就是快要燒熔的前兆。」
消防神主牌指出，使用延長線時，特別是在有用高功率電器的時候，應該要定期「摸一下」那條正在供電的延長線，如果是「溫熱」甚至「發燙」的，就要馬上把插頭拔掉，因為這條線已經過載「發燒」了，絕緣層正在融化，下一秒可能就是短路起火，直接引燃腳邊的地毯。
消防神主牌強調，電暖器、電磁爐這種高功率電器，應該「直接插在牆壁插座上」，如果非不得已要用延長線，也要選用有「過載自動斷電」功能的產品，且絕對不能再插別的電器。
此外，延長線「嚴禁綑綁」，在高負載時，綑綁的電線會讓熱能散不出去，導致溫度飆升，直接融毀絕緣外皮，把線鬆開才能讓它散熱，「摸一下延長線的動作，很可能救全家一命。」
事實上，過去台電也曾在臉書粉專「台電電力粉絲團」提醒民眾，高功率家電為了產生熱能，所需的功率與耗電量都高，建議使用高功率家電時，避免用延長線，最好改用專用迴路的插座，只要此迴路上又插著其它高功率電器，並同時開啟使用，就容易超過負載。
台電解釋，一般常見的高功率家電，就包括「電鍋、電磁爐、電暖器、電熱水瓶、烤箱、熨斗、咖啡機、微波爐、吹風機」等皆是。台電建議，若想使用這些電器又想省電，除了考慮電器的消耗功率（耗電程度），「使用時間長短」也是關鍵之一，因用電度數是兩者相乘後結果，建議可以縮短使用時間，不僅安全又能省電。
資料來源：消防神主牌、台電電力粉絲團