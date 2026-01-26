我是廣告 請繼續往下閱讀

為因應民眾對健康飲食的需求，泰國衛生部近日宣布，將重新定義甜度標準，推出「正常甜等於半糖」運動，盼透過小幅度調整飲料甜度，降低糖分攝取並促進健康。此舉預計從2月起，在國內主要咖啡連鎖店與手搖飲門市全面推行。泰國手搖飲與咖啡店長期以來將甜度分為25%、50%、75%與100%四個等級，消費者習慣將100%視為「標準甜」。衛生部官員安蓬（Amporn Benjapolpitak）指出，民眾對甜度的認知需重新定義，透過將50%糖度視為「正常甜」，鼓勵大家逐步減少糖分攝取，而不影響飲品口感。根據曼谷郵報報導，泰國衛生部已在1月15日與Inthanin Coffee、Café Amazon、All Café與BlackCanyon等連鎖咖啡品牌達成共識，預計2月11日正式啟動「正常甜等於半糖」倡議。參與業者將在飲品標示與調製流程中加入新規範，方便消費者選擇較健康的甜度。官員表示，此政策的核心並非完全取消糖分，而是引導消費者逐步調整口味偏好。透過心理與標準的重新定義，消費者仍能享受相同風味的飲品，同時降低糖分攝取，對健康帶來正面效益。衛生部也呼籲其他餐飲業者與中小型咖啡店加入行列，共同推動低糖飲品文化。安蓬強調，期望透過「甜度標準化」策略，讓泰國民眾在日常生活中自然減糖，降低肥胖、糖尿病等健康風險。雖然這項政策初期可能需要消費者與店家時間適應，但專家認為，透過逐步引導與正確宣導，泰國飲品市場的健康轉型有望成為示範案例，也可能為其他亞洲國家提供減糖策略的參考。