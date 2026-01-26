我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立院黨團幹部本屆任期將在一月底屆滿，原本傳出可能不做了的黨團總召柯建銘日前透露，他會去登記總召。對此，國民黨立委王鴻薇昨（25）日指出，大罷免期間，柯建銘幾度拖延戰術，讓人懷疑他是不是老糊塗，但他其實思路清楚得很，薑還是老的辣。王鴻薇昨上《週末大爆卦》中指出，立法院新會期2月1日開始，國民黨立院黨團早已確定總召、書記長與首席副書記長人選，反觀民進黨團到現在還在不知道要不要換人，最有意思的關鍵在於，民進黨是否打算更換總召？在大罷免後，總統賴清德勢必要找人「祭旗」，而柯建銘自然成為被處理的對象，但柯建銘並不服輸，畢竟是「萬年總召」，不可能說換就換。王鴻薇分析認為，柯建銘在立法院的操作其實「薑還是老的辣」，態度前後轉變相當明顯。即便外界曾質疑柯建銘「是不是老糊塗了」，但柯建銘其實思路相當清楚，只在最後關鍵時刻表態yes or no，顯然早已在運籌帷幄。王鴻薇透露，在柯建銘公開表態登記前，就曾私下向部分立委表示「我一定還會當總召」，顯示對續任相當有信心。目前外界就在觀察，賴清德是否真有能力成功更換總召人選？但截至目前，民進黨內並無其他人出面表態登記。她認為，若賴清德無法成功策動新人選挑戰柯建銘，不僅換人失敗，恐怕也將再度折損其政治威信。