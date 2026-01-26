我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨推派立委賴瑞隆，正面迎戰國民黨立委柯志恩。不過，國民黨台北市議員李柏毅卻直言，賴瑞隆目前的選戰狀態「問題非常大」，不僅打法過於佛系、幾乎沒有聲量，還頻頻在公開場合出現「被邊緣化」的尷尬畫面。李柏毅昨（25）日於政論節目《新聞大白話》中指出，在高雄義消總隊的感恩餐會上，民進黨立委邱議瑩的發言氣勢十足，反倒讓不少人誤以為她才是綠營高雄市長人選；另一次宮廟活動中，高雄市長陳其邁與賴瑞隆、柯志恩同場，但陳其邁卻與柯志恩互動熱絡，賴瑞隆幾乎毫無存在感，畫面相當尷尬。李柏毅認為，賴瑞隆現在要選的不是立委，而是直轄市市長，但卻仍以過去立委時期的步調與形象打選戰，這樣的「佛系打法」恐怕行不通。他更提醒，陳其邁在第一任市長選舉時，正是因為太過佛系而落敗，後續想追已經來不及，這也證明高雄並非外界想像中的鐵板一塊。李柏毅直言，高雄市民所期待的，是新鮮的人選與不同的城市想像，但賴瑞隆擔任立委多年，還能帶給高雄全新的未來嗎？反觀邱議瑩，氣勢與聲量都更強，讓人覺得她更適合出來選。李柏毅也提醒，賴瑞隆目前最大的危機在於「氣勢太弱、聲量太小」，幾乎沒有存在感，這對市長選戰而言，是一個極為嚴重的警訊。