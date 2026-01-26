我是廣告 請繼續往下閱讀

7-11發票「花23元中1000萬大獎」！中獎門市、消費金額一覽

包括3張1000萬得主，全部都消費不超過60元就幸運中獎；還有2張200萬特獎、3張雲端發票專屬獎100萬元。

▲位於新竹東區的「富首門市」有民眾花59元幸運中獎1000萬元，去年11、12月有到此消費的人趕快注意發票。（圖/Google評價）

▲位於宜蘭縣宜蘭市的7-11「宜莊門市」發票開出100萬大獎，該民眾只消費1元就中獎，非常幸運。（圖/Google評價）

萊爾富發票中頭獎20萬、momo購物網買行李箱套中100萬

有幸運兒到苗栗縣泰安鄉的萊爾富「泰安錦水村店」消費110元，結果中頭獎20萬元！

僅花費474元購買「GE嚴選免拆脫行李箱套」，結果雲端發票中專屬獎100萬元

▲有幸運兒到苗栗縣泰安鄉的萊爾富「泰安錦水村店」消費110元，結果中頭獎20萬元。（圖/Google評價）

統一發票11、12月完整中獎號碼！對號規則、領獎期限一次看

97023797

00507588

92377231、05232592、78125249

▲統一發票11月、12月中獎號碼一圖看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

📌統一發票對號規則：

📌發票領獎期限：

114年11月、12月期統一發票中獎領獎期間為今年2月6日至5月5日。

統一發票11、12月昨天開出最新中獎號碼，1000萬特別獎號碼「97023797」你對了沒？7-11也公布最新中獎清冊名單，這次114年11、12月統一發票，7-11一共開出8張大獎，包括3張1000萬元、2張200萬元以及3張100萬的雲端發票專屬獎；另外萊爾富也有幸運兒發票中20萬元頭獎，《NOWNEWS》本篇整理幸運中獎門市，趕快檢查手邊發票，幸運兒也許就是你！

各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。財政部賦稅署提醒，