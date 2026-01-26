我是廣告 請繼續往下閱讀

日本新潟縣南魚沼市「六日町八海山滑雪場」25日下午傳出，有6名外籍滑雪客遇險失蹤，據悉這是由中國及台灣滑雪客組成的滑雪團，在滑雪時擅自前往滑雪道外，隨後迷路受困。目前已確認6人安全無虞，當地警消單位已於26日上午展開搜救行動。綜合新潟放送等日媒報導，新潟縣南魚沼市的「六日町八海山滑雪場」25日傳出滑雪客遇險失蹤的消息，遇險的是一組由中國及台灣人士組成的6人滑雪團，他們在滑雪道外進行單板滑雪時不慎迷路受困，當天下午2點45分左右透過友人撥打110報案求助。警消單位於26日上午6點30分左右，出動10人編制的搜救隊展開搜索。截至上午8點為止，雖然尚未將人救出，但搜救隊已能透過智慧型手機與受困者取得聯繫，初步確認全員均未受傷。不過八海山滑雪場一帶26日上午遭遇降雪，能見度極差，為搜救行動增添難度。目前警方計劃待天氣好轉後，立即出動直升機加快救援進度。