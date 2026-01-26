我是廣告 請繼續往下閱讀

威力彩1/26頭獎6.9億！4生肖財運擋不住

📍第一名：生肖鼠

▲從一月下旬開始，屬鼠者的財運就像是開了掛一樣，直線上升。無論是投資理財或工作收入，都能有不小的斬獲。

📍第二名：生肖龍

📍第三名：生肖猴

📍第四名：生肖豬

▲生肖豬一月下旬起，你們的財運也逐漸走高，人生總會有一些意外之喜等著你們。可能是突如其來的獎金紅包，也可能是久違的投資報酬。

威力彩玩法攻略來了！一注多少錢、怎麼選號全教你

▲威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，而每注投注金額為100元。

威力彩邁入連續25槓，頭獎獎金上看6.9億元，將於今（26）日晚間8時30分透過直播開獎，不少彩迷都想試試手氣，希望能一夜成為億萬富翁。根據《搜狐網》運勢專欄分析，，屬鼠者財運直線上升、屬龍者偏財運爆發、屬猴者投資有望回報、屬豬者則有意外之財。生肖鼠的朋友們機智過人，敏銳無比，就像靈敏的小老鼠，總能第一時間嗅到財富的氣息。從一月下旬開始，屬鼠者的財運就像是開了掛一樣，直線上升。無論是投資理財或工作收入，都能有不小的斬獲，且還特別擅長把握機會，該出手時就出手，絕不含糊。這樣一來，財富自然滾滾而來，擋都擋不住！生肖龍的朋友們是天生的領導者，氣場強大，魅力四射。一月下旬起，你們的財運也是旺得不行，彷彿有貴人暗中相助，讓你們在事業上如魚得水，步步高升。同時，你們的偏財運也好得讓人羨慕，說不定走在路上都能撿到錢！雖然財運亨通，但也要記得保持低調和謙遜哦，這樣才能更好地守住財富，讓好運持續下去。生肖猴的朋友們是聰明伶俐，靈活多變的代表。一月下旬開始，你們的財運也是呈現一片大好之勢。你們善於觀察市場動態，捕捉商機的能力一流。再加上你們那顆不安於現狀、勇於嘗試的心，總是能在別人還在猶豫的時候就已經果斷出手了。這樣的你們，怎麼可能不收穫滿滿的財富呢？但也要注意合理規劃和管理自己的錢財哦，別讓衝動消費破壞了這份好運氣。最後提到的是生肖豬的朋友們，你們可是福氣滿滿，心態樂觀的典型代表。一月下旬起，你們的財運也逐漸走高，人生總會有一些意外之喜等著你們。可能是突如其來的獎金紅包，也可能是久違的投資報酬。建議這段時間裡，你們就只管保持那份平和的心態，享受生活的美好吧！但也別忘了持續努力，畢竟天上不會掉餡餅。威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，而每注投注金額為100元。但民眾下注要特別注意，最後投注是晚上8時截止，而威力彩固定會於每週一及每週四晚間20時30分進行直播開獎，千萬別錯過！開獎時，開獎單位將從第一區01～38的號碼中隨機開出六個號碼，再從第二區01～08的號碼中隨機開出一個號碼，即為該期威力彩的中獎號碼。如果民眾在第一區的號碼中，對中當期第一區開出之任一獎號，而第二區亦對中當期第二區開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金，並依照中得球號數不同，再區分成頭獎、貳獎、參獎等等。倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走頭獎獎金，但根據台彩官網解釋，頭獎中獎機率約為2209萬分之一，中獎機率低。