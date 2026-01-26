我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳亭妃、林俊憲：網路聲量比較（圖／QuickseeK提供）

▲陳亭妃、林俊憲：網路正負面聲量與好感度（圖／QuickseeK提供）

▲林俊憲：黨內明星加持效果 網路聲量佔比（圖／QuickseeK提供）

民進黨2026年台南市長初選，由立委陳亭妃決戰立委林俊憲，1月15日民調結果公布，2人分別與國民黨對手謝龍介進行對比式民調，最後由陳亭妃以2.69個百分點勝出，民進黨隨後在21日召開中執會正式提名陳。初選之初，陳亭妃領先幅度相當大，然而隨著初選熱度漸升，林俊憲民調在最後幾個月有明顯漲幅，到去年10月底，媒體公布的互比民調，林俊憲仍落後陳亭妃10個百分點，但到12月25日不同媒體民調，妃、憲兩人對比民調差距縮小，林俊憲僅落後3個百分點。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察陳亭妃、林俊憲兩人的網路聲量趨勢，選前第3個月林俊憲聲量加總是3萬8515則，陳亭妃是5萬9443則，林俊憲落後陳亭妃2萬餘則，然而到選前兩個月，妃、憲兩人的聲量已經打平，林俊憲甚至小贏陳亭妃3600多則，到選前最後一個月，林俊憲陣營更是全力「催落去」，當月林俊憲網路聲量8萬4490則，陳亭妃6萬2803則，林俊憲逆轉聲量劣勢，倒贏陳亭妃2萬1687則。觀察兩人的網路熱門話題，陳亭妃的熱門話題是網友分享「這個月我阿嬤告別式，陳亭妃本人親自到現場，一個一個家屬敬禮和握手，林俊憲只派個小咖來」凸顯陳亭妃勤走基層形象，而林俊憲的熱門話題，則是他宣布登記黨內初選的貼文，他強調台南的城市光榮感，並宣示要整合民進黨台南戰力，展露自己當接班人的企圖；另則林俊憲的熱門貼文則是他發表對道路交通安全修法的意見，凸顯他作為資深立委的專業性。至於妃、憲兩人的網路正負面聲量與好感度，林俊憲正聲量24125、負聲量22552，正聲量罕見地超越負聲量，好感度達1.07。陳亭妃正聲量21064、負聲量24060，好感度表現雖略遜於林俊憲但也不差，有0.88，算是政治人物中相當高的。分析兩人正面熱門話題，林俊憲是他響應台北市長蔣萬安國中小午餐免費政策「我去年早就喊過了」，並藉機宣傳他的「學雜費全免」「午餐免費」「喝牛奶免費」政策，陳亭妃的正面熱門話題，除了強調自己五大領域政見，仍是凸顯她勤勞勤走形象，「政見發表會返家已經凌晨一點多」「早上五點多又出門跑行程和鄉親問好」。比起台南議題，林俊憲回應全國都關注的營養午餐免費政策，獲得較好的曝光度，也是他民調緊追、扭轉劣勢的關鍵之一。在這次初選過程中，台南綠營民代多數站隊挺林俊憲，陳亭妃只有少數基層民代支持；黨內立委層級以上也多幫林站台，陳亭妃僅獲王世堅相挺。幫林俊憲站台的立委以上政治人物及及其帶來的聲量佔林俊憲總聲量依序是黃偉哲8%、郭國文5%、林宜瑾4%、王義川4%、賴瑞隆4%、周春米2%，總體而言，佔林俊憲網路總聲量超過25%，「明星加持」效果不容小覷。綜合大數據觀察，林俊憲在選前3個月憑藉著強大的全國性議題設定能力與25%的黨內明星聲量加持，成功在好感度與總聲量上遠超陳亭妃，也讓兩人的民調結果差距拉至極小；然而，陳亭妃如今已獲黨中央正式提名，未來民進黨能否展現團結，全力支持陳亭妃，讓她台南女兒的形象更上一層樓、拉抬更多曝光與好感度，將是陳亭妃與國民黨籍對手、網路聲量極高的謝龍介一戰的關鍵之一。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com