有媒體報導指出，國民黨為了安排「鄭習會」要配合中共所提出要求，包括1.25兆軍購預算絕對不能通過；對台灣「統一後」的制度安排要有明確立場；最後則是絕對不能支持台美供應鏈合作。對此綠委王定宇痛批，這樣的交換對台灣人而言簡直是敗家子，但卻清清楚楚地看到，國民黨想方設法不讓軍購特別條例付委，不免讓人懷疑背後就是中國的壓力，幫忙讓台灣安全提升都不願意，「這樣的政黨還有資格叫做台灣的政黨嗎？」對於這項消息，王定宇表示，從這邊看得出來，中國已經是得寸進尺，原因就在於國民黨主席鄭麗文一昧的想要見上習近平一面，對國家毫無助益，因為她個人的執念，就進了中共的圈套，中共就可以對她加碼要求。王定宇說，而國民黨也想鋪陳國共論壇，在這樣子國民黨以及新任主席，片面的想要去抱中國的大腿，就把中國的身價墊高了。所以中國現在進一步要求國民黨必須態度清楚。包括1.25兆軍購預算絕對不能通過；對台灣「統一後」的制度安排要有明確立場；最後則是絕對不能支持台美供應鏈合作。王定宇表示，這報導揭露後，國民黨應該清楚的交代，現在在立法院拚命阻擋台灣國防相關的預算，連國際的盟友都納悶，國民黨怎麼會成為台灣安全的敵人？這新聞揭露源於中共的要求。王定宇說，國民黨應該清楚地向國人交代，是否正在為了跟習近平見面，出賣國家的安全？為了跟共產黨進行國共論壇，出賣了國家人民的未來？國民黨必須清楚地交代，這是一個以出賣台灣2300萬人的安全、出賣中華民國主權的存在，來換取國民黨主席能夠見習近平一面，國民黨可以跟共產黨坐下來進行國共論壇。王定宇砲轟，這樣的交換，對台灣人來講，簡直是養老鼠咬布袋、敗家子，這是一個禍國殃民、喪權辱國的行徑。國民黨有沒有接受中共指令，自己要交代。但是大家清楚看到，國民黨想方設法、用盡一切不合理的理由，讓國防預算特別條例連付委審查都不肯，不免讓人懷疑背後就是中國的壓力，幫忙讓台灣安全提升都不願意，「這樣的政黨還有資格叫做台灣的政黨嗎？」最後王定宇說，如果這件事情是真的，不只台灣選民應該去淘汰、唾棄這樣的政黨，檢調單位也應該進一步查明。因為來自中共的要求，阻擋台灣國防提升，這樣的行為是否涉犯相關的法律？接下來就看國民黨在立法院是不是繼續阻擋國防發展，阻擋與國際的合作，那就坐實了這樣的指控。如果不是，希望國民黨拿出態度來，對國家安全給個交代，對台灣人民給個交代，不要一天到晚只想去抱中共的大腿，卻忘了這片土地「台灣」才是它的國家，忘了這片土地上的人民才是它的主人。