美國聯邦移民執法官員24日在明尼蘇達州擊斃一名美國公民，指控其手持手槍接近執法官員。但有目擊者公布錄影畫面，澄清他接近執法人員時，手中並未持有認核武器，駁斥川普政府官員的相關指控。
據路透社、CNBC等外媒報導，美國聯邦移民執法官員24日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市，開槍擊斃美國公民、37歲的加護病房護理師普雷蒂（Alex Pretti），引發家屬、好萊塢藝人、地方及政界人士強烈批評。這也是本月第二起涉及移民執法官員的槍擊致死事件。
川普政府的移民執法官員，包括邊境巡邏隊特派指揮博維諾、國土安全部長諾姆（Kristi Noem）等人，都稱普雷蒂手持手槍靠近執法人員，指控他襲擊幹員，迫使他們出於自衛開槍。
但有2名目擊者已將現場拍下的影片，提交至明尼蘇達州聯邦法院的宣誓書（sworn affidavits），作為「美國公民自由聯盟」（ACLU）代表明尼阿波利斯示威者，對諾姆及其他負責指揮該市移民掃蕩行動的國安官員，所提訴訟的一部分。
經路透社與CNBC查核目擊者拍下的影片，普雷蒂當時手上拿著手機，而非手槍，他當時正在試圖幫助被警察推倒在地的抗議者，但被幹員噴灑辣椒水，隨後被幹員抓住、跪倒在地。
當執法人員把普雷蒂壓在地上時，突然有人大喊、聽起來像在警告附近有槍，其中一名特工從普雷蒂身上取下一把槍，然後拿著槍離開了人群。
片刻之後，一名警官用手槍指著普雷蒂的背，迅速連開四槍。隨後又傳來幾聲槍響，另一名警員似乎也向普雷蒂開了槍。
拍攝畫面的女證人明確表示，沒有看到普雷蒂持有任何槍械，也沒看到他主動觸碰執法人員，普雷蒂只是拿著手機在拍攝，在幫助女抗議者站起來，但卻被4、5名幹員壓在身上，開了很多槍。
另一名證人是住在事發地附近的醫師，他從住處看到普雷蒂對執法人員大聲喊話，但沒看到他攻擊執法人員或持有任何武器。這名醫師在事發後試圖到現場施救，但卻遭ICE幹員阻攔，現場也沒有任何探員幫傷者施行CPR。
他獲准靠近普雷蒂時，發現背部「至少有3處彈孔」，此外左上胸部有1處彈孔，頸部可能還有1處槍傷。
