▲侯姓男子的友人到場關心，沒想到竟演變成和員警爆發口角衝突。（圖／翻攝畫面）

台北市信義區昨（25日）清晨5時許發生一起糾紛案，一對情侶檔疑似於KTV歡唱途中玩遊戲和眾人發生不滿，雙方於松山路附近的一間超商巧遇，再度因同一件事情爆發糾紛，最終演變成肢體衝突。警方獲報到場後，侯姓男子的友人恰巧上前關心，沒想到不僅沒上前阻止，甚至還怒嗆員警：「Who are you啦？」全案詢後依刑法聚眾鬥毆、毒品危害防制條例、社會秩序維護法妨礙公務等罪嫌移送台北地檢署偵辦。據了解，這對情侶檔僅認識主揪一人，一行人昨（25日）至KTV喝酒玩遊戲過程中疑似有不滿情緒，於散場後再度於松山路附近一處超商巧遇，雙方因而爆發衝突。轄區信義分局五分埔派出所員警獲報到場後，發現現場侯姓男子為首等4人與情侶友人，酒後因細故口角進而發生肢體衝突。期間侯男友人恰巧上前關心，沒想到竟還對警方怒嗆：「穿制服了不起啊？」、「你在大聲什麼」、「Who are you啦」等語，現場氣氛相當火爆。警方見狀立即壓制逮捕及實施管束措施，並於其中一名嫌疑人身上起獲毒品K他命一包，全案移送台北地檢署偵辦。對此，信義分局呼籲，酒後應自制言行，避免因一時衝動引發衝突觸法，警方將持續強化夜間巡邏與快打部署，嚴正取締暴力與毒品行為，以維護市民安全與社會秩序。