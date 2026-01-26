我是廣告 請繼續往下閱讀

美國極限攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101外牆成功登頂，僅用了91分鐘就達成任務，意外掀起話題焦點，也讓台北101董事長賈永婕聲量暴衝。作家「漂浪島嶼」點名指出，原來民進黨台北市長的最佳人選就在市政府旁，對戰超穩的蔣萬安市長，「101人氣王」賈永婕絕對是奇兵。漂浪島嶼表示，民進黨台北市長人選難產，很多人牽拖百推，都希望有最強不怕難人選，對戰超穩蔣萬安市長。隨著101徒手攀爬登頂成功，台灣名揚國際，民進黨台北市長新人選跟著浮現，原來不假外求，最佳人選就在市政府旁。漂浪島嶼進一步說明，賈永婕從疫情期間，就打下救疫天使的全國善名；接掌101更是年年創新，將雞毛撢煙火，玩出節慶新高度，展現經營企業的能力；現今行銷徒手登頂101成功，更是將台灣推向國際，全球聚焦振奮人心，一掃國內低迷氣氛，成為國家名聲大推手。漂浪島嶼強調，更重要是，親和形象一旦有綠營支持，更有票吸藍白的魅力，所以事前擔心落淚喊退休，事後證明勇於挑戰的毅力，下一份工作可以變換大樓，從101前進台北市政府。如果民進黨還是相互推諉，無人上陣對戰蔣萬安，101人氣王絕對是奇兵。