我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國曼谷的天空再度灰濛濛，PM2.5濃度反覆超標，手機警示簡訊頻頻響起。曼谷市府一方面加強取締黑煙車與工廠排放，另一方面也把焦點指向「城外的火」，直言外地農業焚燒才是最大宗來源。目前的應對策略，是透過跨府協調控管焚燒時機，再搭配預測與監測科技，把污染來源看得更清楚，試圖在冬季霾害高峰中爭取喘息空間。泰國每年冬季幾乎都會面臨霧霾考驗，特別是12月至翌年2月期間，冷空氣穩定、風速偏弱，逆溫層容易形成，污染物被困在近地面難以消散。根據泰國污染管制局資料，近年多次PM2.5濃度超過世界衛生組織建議的24小時平均值15微克標準，曼谷更是重災區。去年空污惡化時，曾有超過300所學校停課，對學童與長者健康衝擊明顯，也讓今年市府不敢掉以輕心。曼谷市長顧問、同時負責永續發展事務的蓬普隆（Pornphrom Vikitsreth）指出，曼谷空污主要來自三個面向。第一是市區污染源，包括車輛廢氣、工業排放，以及零星垃圾與雜草燃燒；第二是外地污染，特別是鄰近府份的農業焚燒，煙霾會隨風向長距離移動灌入市區；第三則是氣候因素，逆溫層與低風速讓擴散條件變差，污染物容易累積。他形容，當這三個因素同時出現，就像「房間天花板很低、窗戶又沒開」，PM2.5自然越積越多。在氣候條件難以人為干預的現實下，曼谷市府選擇從可控面向下手。市區部分，已加強取締排放超標的公車與卡車，並收緊柴油車黑煙排放標準，同時與企業合作，在污染高峰期提供機油更換與加裝淨化設備的補助，降低車主改善排放的成本。工業端則配合中央政策，要求工廠依更嚴格標準控管排放，避免在不利擴散條件下加劇污染。泰北與中部部分地區每年旱季仍有農業殘株焚燒需求，不只影響曼谷，也與東南亞長期存在的跨境霾害問題相互交織。蓬普隆坦言，全面禁止焚燒並不現實，現階段只能透過跨府協調與資訊共享，要求農民配合空氣擴散條件調整焚燒時機，避開風弱、逆溫明顯的日子，以減少污染一次性南下灌入首都。曼谷市府持續強化AirBKK系統，提供即時監測與7天趨勢預測，讓市民能提早調整戶外活動、佩戴口罩或使用空氣清淨設備。同時，透過「超級監測站」分析PM2.5成分，區分是燃燒型污染還是交通排放占比偏高，作為後續政策調整依據。曼谷市府期待，透過數據與跨區合作雙管齊下，至少把霾害高峰壓低一點、縮短一點。對曼谷而言，PM2.5已成為每年冬季固定上演的治理壓力測試，市府靠稽查、補助汰換與科技預警搶時間，但成敗關鍵仍繫於跨行政區的執行力、焚燒管理效能及產業減排步調。若這些關鍵環節無法到位，當霾害再度來襲，不僅持續時間拉長、發生週期提前，整座城市更將陷入避無可避的空污泥淖。